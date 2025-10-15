Cogersa adjudica (por fin) la construcción del nuevo punto limpio de Llanera: esta es su ubicación y el plazo para la esperada entrada en servicio

Culmina un proceso de varios años. El Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos de Asturias (Cogersa) acaba de adjudicar en 1,4 millones de euros a la empresa Trabajos Salense las obras de construcción del punto limpio de Llanera, que se hará en Abarrio, parroquia de Rondiella. El plazo de ejecución establecido en el contrato es de siete meses, por lo que, si no hay más retrasos, el equipamiento estará en funcionamiento en el verano de 2026.

Cogersa lleva trabajando, en colaboración con el Ayuntamiento desde hace varios años, concretamente desde que la administración municipal cedió para este fin parte de una parcela de titularidad municipal ubicada en Abarrio, en concreto una superficie total de 5.146 metros cuadrados. La necesidad de adecuar las vías de acceso rodado, con la construcción de un camino que conecta el emplazamiento con la carretera AS-17 Avilés-Riaño, la modificación del uso urbanístico del suelo y los trámites ambientales han sido las causas de que la tramitación del punto limpio haya sido mucho más larga de lo esperado en un primer momento.

De acuerdo con el contenido del proyecto elaborado por Cogersa, el punto limpio de Llanera esté formado por dos plataformas hormigonadas a diferente altura que albergarán cuatro contenedores en muelle de descarga para escombros, vegetales, chatarras y otros residuos de gran tamaño. Habrá además otros cinco contenedores en superficie donde depositar restos voluminosos tales como muebles y enseres, madera, o plásticos industriales. Se construirá una marquesina cubierta de 140 metros cuadrados para los desechos tóxicos del hogar (aceites, pinturas, disolventes, etcétera) y para los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), entre otros.

También está previsto levantar un edificio de servicios con la oficina y el almacén. "Se trata de un recinto vallado, cerrado y vigilado, de cuyo mantenimiento, explotación y conservación se hará cargo el personal de Cogersa", destaca el consorcio.

Según Cogersa, el objetivo de este equipamiento es ofrecer a los vecinos del concejo "un servicio flexible y de proximidad, que será gratuito para los particulares, y que permitirá a los pequeños empresarios y autónomos cumplir con sus obligaciones legales en materia ambiental, con mayor comodidad y con un notable ahorro en los costes de transporte".