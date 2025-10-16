El futuro Plan General de Llanera, a información pública: así pueden consultar los vecinos los contenidos del PGOU

El Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Llanera fue aprobado este miércoles en un pleno extraordinario en el Ayuntamiento. La propuesta recibió los votos a favor de PSOE, Partido Popular e Izquierda Unida, mientras que contó con la abstención del grupo municipal Vox. Tras la aprobación inicial del PGO y del Catálogo Urbanístico del concejo se abrirá ahora una fase de información pública en la que ambos documentos estarán disponibles al público en las dependencias de la oficina técnica municipal para su consulta y explicación por parte del personal técnico municipal.

Este periodo tendrá una duración total de 45 días hábiles y se iniciará tras la publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias de los respectivos anuncios de aprobación, que "está previsto se produzca a mediados de noviembre", estima Carmen Muñoz, arquitecta municipal.

En este sentido, y para una correcta atención al público, se habilitará un sistema de citas previas que permitirá consultar la información disponible de lunes a viernes en horarios de mañana y tarde, "aún pendientes de definir pero que se programará bajo la premisa de facilitar el acceso a toda la población y personas interesadas en este proceso".

Además, toda la información y documentación estará disponible en los próximos días en la web municipal, dentro del apartado correspondiente a la "Tramitación del PGO 2023 - 2026", tal y como se ha venido realizando con todo el proceso hasta el momento actual. Como actividades complementarias, "el periodo de información pública se acompañará de diversas charlas informativas en distintas localizaciones del concejo".