Llanera da luz verde a la aprobación inicial de su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que entra en fase de alegaciones

Llanera dio luz verde este miércoles, durante la celebración de un pleno extraordinario, a la aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbana (PGO), lo que marca el inicio de la fase de exposición pública para que los ciudadanos presenten alegaciones y, posteriormente, su aprobación por parte de la administración autonómica. Este punto del orden del día contó con los votos a favor de PSOE, Partido Popular e Izquierda Unida, y con la abstención de Vox.

El documento busca un crecimiento ordenado para los núcleos urbanos y una mayor "flexibilización" para las zonas rurales y poner fin a las normas subsidiarias con las que se rige el concejo desde 2003. Medidas como la reducción de la superficie de la parcela mínima para edificar, "una hibridación" de tejidos industriales y residenciales, potenciar el eje de Pruvia o desbloquear el suelo retenido por el Principado, como ya se hiciera con el polígono de Pando, son algunas de las líneas maestras del plan.

Utilización de remanentes

Durante el pleno se aprobó, además, la modificación de crédito que permitirá usar los remanentes para un nuevo plan de inversiones. La cantidad, que asciende a un total de 3.063.075 euros, contó con los votos a favor de Izquierda Unida y Psoe, mientras que el Partido Popular y el grupo municipal Vox manifestaron su posición en contra.

La alcaldesa de Llanera, Eva María Pérez, explicó que "invertiremos acondicionamiento de caminos en Ferroñes (282.761 euros), acondicionamiento de caminos en Villayo (148.011 euros) y proyecto de camino de La Cabaña y El Aguilón (298.086 euros)". Añadió, además, "la intención será potenciar el saneamiento, con la ampliación de la tubería de abastecimiento de agua de Villardeveyo, con 124.113 euros, y el de mejora de drenaje en el camino de Castiello 119 a AS-374, Posada–La Campana, con 39.051 euros". La construcción de dos aparcamientos públicos en Posada y Lugo (700.000 euros), la creación de un "Espacio joven" y la mejora de zonas infantiles son otros de los puntos claves del plan de inversiones.

"Con todo esto pretendemos seguir avanzando en la construcción de un concejo mejor para todos y dando respuesta a todas aquellas demandas vecinales que consideramos que es urgente llevar a cabo", explicó la regidora.

Los grupos municipales del Partido Popular y Vox coincidieron en que "la mayoría de las propuestas realizadas por el equipo de Gobierno se han llevado a pleno en reiteradas ocasiones durante varios años y no se han llegado a ejecutar". Es por ello que ponen en duda que "se vayan a llevar a cabo antes del fin del ejercicio".

Para Nuria Nuño, que hizo las veces de portavoz de los populares en ausencia de Silverio Argüelles, "siguen utilizando esta herramienta, que contempla la ley, de una manera retorcida y sin preocuparse lo más mínimo por Llanera y por sus vecinos" y acusó al equipo de Gobierno de "usar el remanente como una pura táctica electoralista".

En este sentido, el concejal socialista José Antonio González, aclaró que "evidentemente, no va a estar ejecutado el 31 de diciembre del 2025, pero es que ese no es el requisito. Tendrá que estar ejecutado el año que viene, el 31 de diciembre del 2026" y añadió que "lo ideal sería que pudiéramos utilizar el dinero que tenemos, pero hay unas normas presupuestarias".

Izquierda Unida, por su parte, destacó que "todos y cada uno de los proyectos que aparecen reflejados son positivos" y, aunque apoyaron la modificación de crédito, dejaron claro que "nuestra preocupación es que esté adquiriendo un peso específico más importante esta modificación de crédito al final anual que el propio proyecto de presupuestos". "Consideramos que sería mucho más positivo desarrollar bien un proyecto de presupuestos para poder ejecutarlo", concluyó Gonzalo Bengoa, portavoz del grupo municipal.