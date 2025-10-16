El solicitado bar de carretera asturiano donde arrasa la fabada, pote, cabrito, callos y maninas de cerdo: "Chigre auténtico"

Comer manjares de calidad, disfrutar de sabores increíbles y todo ello a precios increíbles y trato inmejorable. Entre algunas singularidades del bar y restaurante El Madreñeru de Cayés, en Llanera, es la simpatía y la calidez de quien lo atiende y trabaja en él, como destacan sus clientes.

El bar es sencillo y amable. Tienen un menú semanal a 12 euros con dos primeros y dos segundos a elegir además de postres. Eso sí, los jueves hay siempre fabada y carne guisada y los viernes, arroz con carne. Otros platos de la semana pueden ser cocido de garbanzos, cachopos de pollo a la plancha; picadillo, huevos y patata, rabas de calamar o macarrones a la boloñesa, por citar algunos. Llegado el fin de semana, el menú cambia tanto el sábado como el domingo. Por ser más especial, con platos más elaborados y con más platos a elegir: tres primeros, tres segundos y postres, el precio es de 22 euros.

El sábado y entre los primeros se puede elegir entre fabada, arroz meloso con almejas o una ensalada especial de la casa y, entre los segundos, cabrito guisado con patatas y pimientos, maninas de cerdo o un pescado que puede ser un cachopo de lenguado en salsa o una dorada a la espalda. Los domingos varía, y se puede elegir entre pote asturiano, arroz caldoso con marisco y una ensalada y, en segundos, cabrito guisado, cachopo o escalopines al cabrales o bien pitu caleya, este cada quince días.

Los llambiones también tienen su momento pues, entre los postres destacan el arroz con leche o el frixuelo relleno de nata y caramelo/ sirope o mil. A veces también hay tarta de queso o de naranja.

Para disfrutar de sus especialidades, las maninas de cerdo y los callos, es necesario llamar y encargarlos. Cierran los lunes por descanso. Tienen una pequeña una zona de aparcamiento junto al local y otra más arriba, donde la terraza. Necesario llamar y reservar, especialmente si es fin de semana, en el 651787354.

Opiniones de los clientes

Este restaurante goza de notas bastante altas en web especializadas de internet.

"MUY BUEN TRATO,muy buena comida,rica, abundante y muy buen precio, espero que no cambien.Enhorabuena a las dueñas del bar por su dedicación al negocio y el cariño que ofrecen al cliente2.

"No se...pero nada más entrar sabes que vas a comer bien La atención un 10, la camarera superatenta Los callos estaban buenísimos se te pegaben los labios, trabadinos, gelatinosos, pequeñinos...tenianlo todo Luego comimos fabada ..cuando la camarera preguntó como estaba no teníamos palabras...que bueness de escándalo Lo recomendaré sin dudar".

"Un bar de pueblo con poco aforo, una cocina casera suculenta, raciones abundantes, ambiente agradable, merendero exterior, parquink privado, a 10 minutos de Oviedo, Menu para llevar a buen precio".

"Nos gusta mucho este sitio para comer, de manera informal, buena comida casera tradicional. Con buena relación calidad precio. El personal es muy atento y agradable. Es un típico bar con un comedor pequeño. Muy recomendable".

"Cocina casera y honrada, el menú del día con tres platos a escoger de primero y segundo, y postres múltiples a escoger, con muy buena relación cálidad-precio. Además el personal es amable. Volveremos".