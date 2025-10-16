El último Boombastic de Llanera tiene tirón, con más de 5.000 abonos vendidos en una hora (y sin conocerse el cartel): “Será una edición épica y memorable”

Sin conocerse aún los artistas que formarán parte del cartel, incluso también sin estar confirmado en su totalidad que será en Llanera, aunque como explicaron los organizadores, si nada se tuerce, allí tendrá lugar una nueva edición del popular festival musical. El Boombastic, que celebrará su “Last dance”, una última entrega de despedida que tendrá lugar del 16 al 18 de julio. Con todo esto, y con la incertidumbre creada tras el anuncio “Nos vamos”, previo a una confirmación de los organizadores de una expansión internacional, y de que sin ayudas institucionales el actual formato no seguirá celebrándose en Asturias más allá de 2026, los fans han respaldado ese “último baile”, y esta mañana, en apenas una hora, han comprado los primeros 5.000 abonos puestos a la venta por los organizadores.

Lo más curioso es que esa venta masiva se ha producido sin saberse aún los artistas que estarán en el Boombastic de 2026 en Asturias. “Va ser una edición épica y memorable”, resaltan los organizadores. “En estos tiempos de incertidumbre en materia de festivales, hemos demostrado que si tienes un buen producto, las cosas funcionan”, incide Marino González, promotor de este evento, con cuatro ediciones a sus espaldas en Llanera.

Apoyo institucional

También avanzan que habrá diez escenarios para el próximo año, dentro de una nueva entrega, que previsiblemente será ya la última, si nada cambia, como explicó recientemente Marino González en LA NUEVA ESPAÑA: “Sin apoyo institucional los números no salen para hacer este tipo de festivales”.

Este formato, que ha triunfado los últimos cuatro veranos en Llanera, crece desde el nombre de Boombastic Festival, hacia Boombastic Company, para ser “un sello discográfico a una agencia Booking & Management, una agencia de marketing y sponsor, y otra de tour y giras para artistas internacionales”.

Un concierto en la última edición del Boombastic. / Mario Canteli

Además de esa expansión hacia Miami, de la mano de Billboard, con quien producirán un evento musical, también lanzarán próximamente una fórmula parecida a la de Boombastic, bajo otro sello, y como evento más grande, en Málaga y Madrid, aunque por el momento no entra en los planes que se extienda también a Asturias. “Sin apoyo institucional no podría ser”, insisten desde la organización.

Lo que sí por el momento es seguro es que el Boombastic, con su último “Last dance”, disfrutará de una gran cantidad de fans en Llanera, porque al menos 5.000 ya han comprado sus abonos, a la espera de que vuelvan a ponerse más a la venta, y se vayan desgranando las novedades de lo que será la quinta y última entrega de una propuesta muy bien recibida en Llanera, donde sus hosteleros y vecinos ya lamentaron su marcha.