"Llanera afronta el mayor reto urbanístico de la última década", subraya la concejala Pilar Fernández

La concejala de Urbanismo de Llanera, Pilar Fernández, explicó este jueves que, tras la aprobación inicial del PGOU, "deberá llevarse a Pleno el documento de aprobación provisional". "Los plazos previstos para la tramitación urbanística y ambiental de los documentos hasta la aprobación provisional nos sitúan en un plazo aproximado de un año. Hasta ahí llegaría la competencia municipal. La aprobación definitiva ya depende del Principado de Asturias", señaló.

El nuevo PGO enfoca el urbanismo desde una perspectiva en la que el Ayuntamiento adquiere un papel activo y se convierte en un agente dinamizador del desarrollo urbanístico. "Avanzamos hacia un urbanismo que mejore la calidad de vida de la ciudadanía y que favorezca el desarrollo económico del concejo", destacó la concejala del área.

Tal y como se explicó durante la ponencia técnica que tuvo lugar en marzo, las líneas maestras del Plan General pasan por la "flexibilización del asentamiento rural", con medidas como la reducción de la superficie de la parcela mínima para edificar, de forma especial en "la zona interior de los núcleos con más densidad de vivienda", donde incluso se podría llegar a dejar de pedir parcela mínima. La intención es que "crezcan un poco, nada más", apuntaron los técnicos municipales.

Además, también se busca "una hibridación" de tejidos industriales y residenciales, en un concejo con una marcada vocación industrial, y se actuará de forma específica en el denominado "eje clave de Pruvia", que a lo largo de los años se han ido asentando empresas que han visto limitadas sus posibilidades de crecimiento con la normativa vigente, y se desbloqueará el suelo retenido por el Principado, como ya sucedió con los terrenos del polígono de Pando

"Llanera afronta el mayor reto urbanístico de la última década, y eso exige rigor y seriedad. Ha sido un proceso abierto y muy participativo, que nos ha permitido alcanzar el mejor diseño para la Llanera del futuro", destacó Pilar Fernández. "Sabemos qué potencialidades debemos impulsar y qué carencias hay que cubrir, para seguir consolidándonos como motor económico del área central de Asturias, y nicho empresarial generador de empleo y riqueza", concluyó.