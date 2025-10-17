Llanera renovará el parque de contadores de agua, con telelectura y una gestión "más eficiente, precisa y sostenible del suministro"

El Ayuntamiento de Llanera iniciará el próximo mes de noviembre la renovación integral del parque de contadores de agua del concejo, incorporando un nuevo sistema de telelectura que permitirá una gestión más eficiente, precisa y sostenible del suministro.

La medida, que supone una inversión de 1.131.350 euros, está financiada por fondos europeos del Perte de Digitalización del Ciclo del Agua de la Unión Europea -Next Generatio EU. El nuevo sistema permitirá la lectura remota de los consumos, evitando desplazamientos y facilitando la detección temprana de posibles fugas o anomalías. En total, está prevista la renovación de 7.526 contadores distribuidos por todo el concejo.

Esta actuación se enmarca dentro del compromiso municipal con la mejora continua del servicio y la sostenibilidad ambiental, y en ningún caso supondrá un coste para los vecinos, ni en el momento de la instalación ni en sus futuros recibos trimestrales.

Notificaciones

La empresa Trainasa, con personal debidamente acreditado, será la encargada de realizar los trabajos de sustitución dentro del concejo. A partir de noviembre, y de manera progresiva, Trainasa irá notificando a los vecinos, tanto por carta como a través de notas informativas, la fecha en la que está prevista la renovación de su contador. Dichas tareas se realizarán tanto en portales como en interiores de viviendas, por lo que será necesaria la colaboración de los usuarios para facilitar el acceso a los contadores. En caso de no encontrarse en el domicilio en el momento de la visita, se dejará un aviso con el número de contacto para reprogramar la intervención.

Para cualquier consulta, se ha habilitado un teléfono gratuito de atención al cliente, 900.82.29.29, disponible de lunes a viernes en horario de 09.00 a 15.00 horas Desde el área municipal de obras, servicios e infraestructuras han querido agradecer de antemano la colaboración vecinal para que este proceso se desarrolle con la mayor agilidad y eficacia posible, al tiempo que piden disculpas por las molestias que puedan ocasionarse durante los trabajos de renovación.