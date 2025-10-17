La Lotería Nacional deja más de 300.000 euros en Llanera: "Es una gran satisfacción poder ayudar a los vecinos"

No es el primer premio que reparte, pero le hace la misma ilusión que la primera vez. Cristina Goizueta, que gerenta la Administración de Loterías número 1 en la Avenida Prudencio González de Posada de Llanera desde hace "43 años, ocho meses y dos días", es la responsable de los 300.006 euros que el número 68678 de la Lotería Nacional dejó ayer en el concejo en el sorteo de este jueves.

"Se vendieron diez décimos, de los de papel, de los clásicos, premiados cada uno de ellos con 30.006 euros", detalla. Goizueta cree que "al menos la mayoría de ellos fueron vendidos a gente de aquí, a clientes habituales".Esto provoca en ella una doble alegría. Por un lado, por el premio en sí, que, además, "está libre de impuestos", y por otro, "porque es una gran satisfacción poder ayudar a los vecinos". Y es que al final, después de más de cuatro décadas detrás del mostrador de su administración, "muchos de ellos ya son prácticamente familia".

Tanto es así, que desde que abrió, fueron varios de los residentes en Posada los que se acercaron al punto de venta para darle la enhorabuena. Por el momento, desconoce quiénes son los agraciados. "Como fue por la noche, aún no ha venido ninguno, pero me imagino que irán pasando por aquí a lo largo de la mañana", apunta. La lotera apunta que "no es una cantidad muy grande, pero estoy segura de que les va a ayudar a tapar unos cuantos agujeros".

Entre los premios que Cristina Goizueta ha repartido a lo largo de su trayectoria se encuentran un segundo premio en el sorteo del 9 de abril de 2014, un quinto premio de la lotería de Navidad en 2011, un primer premio en el sorteo del 9 de enero de 2020 o un gran premio del Euromillón en septiembre de 2022.