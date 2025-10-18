Llanera renueva los convenios de colaboración con el San Cucao Fútbol Sala y el All Rugby: estas son las cuantías

El Ayuntamiento de Llanera afianza su compromiso con los deportistas y clubes del concejo. Si la semana pasada se renovaba el convenio de colaboración con el UD Llanera, por el que la entidad va a recibir una ayuda municipal de 75.000 euros, ayer fue el turno del San Cucao Fútbol Sala y del All Rugby. La alcaldesa, Eva María Pérez, y el concejal de Deportes, José Antonio González, recibieron en el salón de Plenos a los representantes de ambos clubes para firmar la renovación de los convenios de colaboración.

En el caso del Club Básico Deportivo San Cucao Fútbol Sala, la subvención directa concedida por el Ayuntamiento para el fomento y la promoción del deporte asciende a 9.000 euros. El San Cucao ha competido esta temporada en la tercera división regional de fútbol sala, una categoría en la que únicamente participan 16 equipos asturianos y que requiere de gran exigencia y compromiso.

José Manuel Méndez, Eva María Pérez y José Antonio González. / A. Ll

Por su parte, con la renovación del convenio entre el Ayuntamiento y el club deportivo básico Asociación Llanerense de Rugby, la entidad pasará a recibir una ayuda de 20.000 euros para el desarrollo de actividades deportivas. Desde su fundación, el All Rugby ha desarrollado notables labores de promoción del deporte base, convirtiéndose, además, en el primer equipo de rugby inclusivo de Asturias.

"Este apoyo municipal refuerza la apuesta de este equipo de gobierno por los clubes y entidades deportivas del concejo, porque somos conscientes de que son una pieza clave del deporte base en Llanera", subrayó la Alcaldesa.