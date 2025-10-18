Llanera renueva los convenios de colaboración con el San Cucao Fútbol Sala y el All Rugby: estas son las cuantías
"Este gobierno apuesta por los clubes y entidades, porque somos conscientes de que son una pieza clave del deporte base en Llanera", subraya la Alcaldesa
J. A. O.
El Ayuntamiento de Llanera afianza su compromiso con los deportistas y clubes del concejo. Si la semana pasada se renovaba el convenio de colaboración con el UD Llanera, por el que la entidad va a recibir una ayuda municipal de 75.000 euros, ayer fue el turno del San Cucao Fútbol Sala y del All Rugby. La alcaldesa, Eva María Pérez, y el concejal de Deportes, José Antonio González, recibieron en el salón de Plenos a los representantes de ambos clubes para firmar la renovación de los convenios de colaboración.
En el caso del Club Básico Deportivo San Cucao Fútbol Sala, la subvención directa concedida por el Ayuntamiento para el fomento y la promoción del deporte asciende a 9.000 euros. El San Cucao ha competido esta temporada en la tercera división regional de fútbol sala, una categoría en la que únicamente participan 16 equipos asturianos y que requiere de gran exigencia y compromiso.
Por su parte, con la renovación del convenio entre el Ayuntamiento y el club deportivo básico Asociación Llanerense de Rugby, la entidad pasará a recibir una ayuda de 20.000 euros para el desarrollo de actividades deportivas. Desde su fundación, el All Rugby ha desarrollado notables labores de promoción del deporte base, convirtiéndose, además, en el primer equipo de rugby inclusivo de Asturias.
"Este apoyo municipal refuerza la apuesta de este equipo de gobierno por los clubes y entidades deportivas del concejo, porque somos conscientes de que son una pieza clave del deporte base en Llanera", subrayó la Alcaldesa.
- ¿Adiós al Boombastic en Llanera? 'Nos vamos, cerramos una etapa muy especial, gracias por estos 4 años
- La cantante asturiana que ficha por una orquesta gallega: así es la joven de Llanera que se integra en el circuito de verbenas de la comunidad vecina
- Los Franco venden más barata que nunca La Piniella: este es el precio actual de la casa familiar de Carmen Polo en Llanera
- La odisea de una madre para llevar a su hijo al colegio en Lugo de Llanera: 'Tenemos que caminar 1,5 kilómetros por la cuneta
- Central Lechera Asturiana fue una gran familia': así ha sido el encuentro anual en Llanera de los jubilados de la empresa
- Adiós a Casa Laureano, en Posada de Llanera: el singular edificio que fue popular restaurante va a ser derribado
- Ya es oficial: el Boombastic no se va de Asturias (por ahora)
- Hablan los organizadores del Boombastic, que despejan su futuro en Asturias: 'Sin apoyo institucional, los números no salen