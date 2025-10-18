Llanera se sube a la tabla de skate: "No es de macarras, hay que desmitificar esa idea que se tenía hace años de este deporte"

"La verdad que estamos muy satisfechos con el programa porque la gente está pudiendo disfrutar plenamente de las actividades que más les gustan". Así habla el concejal de Juventud del Ayuntamiento de Llanera, Nicolás Fernández, sobre el programa "Llanera Street Vibes", que este sábado celebró una nueva jornada dedicada al deporte. Las distintas actividades tuvieron lugar, en esta ocasión, en el Skatepark de Lugo de Llanera, donde los asistentes pudieron participar en un taller de skate de la mano de la escuela Apskate.

Gustavo Cordero, director de la escuela, comentó que "la actividad va dirigida a todo el público en general, aunque sí que es verdad que la mayor afluencia es de niños, aunque eso no quiere decir que la gente mayor no pueda".

Distintos niveles

Los participantes del taller tenían niveles de lo más variado. Desde iniciación hasta los que ya sabían montar en monopatín. En este sentido, Cordero detalló que "dependiendo un poco de su experiencia, les enseñaremos a montar, saber empujarse y mantener el equilibrio y, a aquellos que ya hayan tenido contacto con el deporte, técnicas y trucos".

La clave para practicar skate es, sobre todo, "tener ganas de divertirse". Y es que ese es su objetivo principal, "que tanto niños como mayores lo disfruten a partir del juego, sin competitividad ni aspiraciones de ser los mejores". El director de Apskate, que ya ha llevado este taller por varios colegios de Asturias, señaló que "todo lo que vamos desarrollando es para que los niños sean felices".

Destacó, además, que "la aceptación por parte del público es muy buena, muy bonita y hay que desmitificar la idea que se tenía hace años de que este deporte, que además ya está considerado como olímpico, es cosa de macarras". Apskate está localizada en el concejo de Illas y actualmente cuenta con 70 alumnos que van desde los 4 hasta los 50 años de edad.

Artistas locales

El día se complementó, además, con un taller de calistenia para público infantil y juvenil y otro para adultos, además de partidos de baloncesto. Esta es la tercera sesión del programa "Llanera Street Vibes" que, tal y como explicó Nicolás Fernández, "está siendo un auténtico éxito".

La próxima jornada tendrá lugar el próximo sábado 25 de octubre, con la "Batalla de canciones". El concejal de Juventud detalló que "se recibieron 150 comentarios en redes sociales para participar, de los que fueron seleccionados 25 intérpretes".

Entre ellos hay varios artistas locales, entre los que figura "Gordo Sam". "Esperamos que toda la gente que ha estado participando en el programa a lo largo de todo este mes, venga a arropar a los artistas. Creo que va a ser un día muy especial y muy bonito", concluyó Nicolás Fernández.