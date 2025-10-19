Del "lugar donde nacen historias" al encuentro con el premio "Princesa de Asturias" de las Letras: así celebrará Llanera el Día de la Biblioteca

Una biblioteca no es solo un lugar donde se guardan libros, "es donde nacen historias". Y, por ello, cada 24 de octubre, la Red Municipal de Bibliotecas de Llanera rinde homenaje a estos equipamientos públicos y lo hace con iniciativas que invitan a a leer, compartir y descubrir. El Ayuntamiento ha preparado un amplio programa para conmemorar el Día de la Biblioteca que se extiende durante más de una semana y cuenta con propuestas para todos los públicos y varias destacadas dirigidas a las familias.

Uno de los actos más esperados es este lunes, 20 de octubre, con el encuentro con Eduardo Mendoza en el marco del programa de los Premios Princesa que tendrá lugar a las 19.00 horas en Auditorio de Oviedo y en el que participan los clubes de lectura de Llanera. El martes, día 21, se ofrece una de las iniciativas para público familiar en la Casa de Cultura de Llanera, con un musical a cargo El Arca de Mozart a partir de las 19.00 horas.

Entrega de libros para los bebés recién nacidos

Del 21 al 30 de octubre está previsto el desarrollo de "Un libro bajo el brazo", con la entrega de libros a los bebés recién nacidos del concejo tanto en la biblioteca de Posada como en la de Lugo en el horario habitual de los equipamientos. En estas mismas fechas tendrá también lugar la propuesta "Adóptame, libros buscan dueño", también en ambas bibliotecas durante su horario de apertura normal.

El miércoles 22 está programada la actividad "Bibliotecario por un día", para público infantil a patrir de 8 años, en horario de 17.00 a 19.00 horas en las bibliotecas de Lugo y Posada.

"Es medianoche en casi todo el cuerpo"

El viernes 24, es el acto institucional por el Día de la Biblioteca, a las 18.00 horas en la Casa de Cultura de Lugo. Después, sobre las 19.00 horas, tendrá lugar el espectáculo poético "Es medianoche en casi todo el cuerpo" a cargo de Gema Fernández Martínez.

La semana siguiente, ya el martes 28 de octubre, la Compañía del Alba protagoniza "Lo que me contó la tía Carola", narración oral para público a partir de los 5 años que tendrá lugar en la Casa de Cultura de Posada. El miércoles 29 hay una nueva jornada de "La biblioteca en casa", en el marco de las iniciativas frente a la soledad no deseada y se desarrollará a partir de las 17.00 horas en el centro sociocultural de Santa Cruz. Esta última actividad está coordinada por Gloria Sagasti.

El jueves 30 y el viernes 31 se desarrollarán además sesiones de los clubes de lectura infantil y juvenil, también bajo la coordinación de Gloria Sagasti, y de adultos, a cargo de Fernando Menéndez.