Cómo crear contraseñas seguras y otras destrezas para el mundo digital: así son los talleres para adultos que oferta Llanera desde finales de octubre

El Ayuntamiento ya tiene abierto el plazo para las inscripciones

Crear contraseñas seguras, taller para adultos en Llanera.

Crear contraseñas seguras, taller para adultos en Llanera. / Europa Press

P. T.

Posada de Llanera

"Aprende a crear contraseñas seguras" es el taller que ofrece el Ayuntamiento de Llanera y que se inicia el próximo 29 de octubre. Está dirigido a personas adultas y se impartirá en la Casa Municipal de Cultura de Posada, por las tardes. Para inscribirse o informarse se puede llamar al 985 77 34 90.

Durante el taller se explicará cómo "crear claves robustas, evitar errores comunes y usar herramientas que te harán la vida más fácil".

Esta es solo una de las propuestas municipales para adquirir conocimientos o destrezas digitales. Entre otras, también se ofrecen plazas para otro taller dirigido a adultos en el que se enseña cómo redactar documentos con procesadores de texto. La información e inscripciones pueden realizarse a través del mismo teléfono que en el caso anterior.

"¡Seguimos ruta digital! ¿Quieres aprender a redactar tus propios documentos de forma sencilla y profesional? Ya están abiertas las inscripciones al taller para personas adultas: "Redacta tus propios documentos con los procesadores de texto". Un espacio práctico, accesible y pensado para que ganes autonomía digital", escribe el Ayuntamiento de Llanera para animar a participar a los vecinos.

