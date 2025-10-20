Cómo crear contraseñas seguras y otras destrezas para el mundo digital: así son los talleres para adultos que oferta Llanera desde finales de octubre

"Aprende a crear contraseñas seguras" es el taller que ofrece el Ayuntamiento de Llanera y que se inicia el próximo 29 de octubre. Está dirigido a personas adultas y se impartirá en la Casa Municipal de Cultura de Posada, por las tardes. Para inscribirse o informarse se puede llamar al 985 77 34 90.

Durante el taller se explicará cómo "crear claves robustas, evitar errores comunes y usar herramientas que te harán la vida más fácil".

Esta es solo una de las propuestas municipales para adquirir conocimientos o destrezas digitales. Entre otras, también se ofrecen plazas para otro taller dirigido a adultos en el que se enseña cómo redactar documentos con procesadores de texto. La información e inscripciones pueden realizarse a través del mismo teléfono que en el caso anterior.

"¡Seguimos ruta digital! ¿Quieres aprender a redactar tus propios documentos de forma sencilla y profesional? Ya están abiertas las inscripciones al taller para personas adultas: "Redacta tus propios documentos con los procesadores de texto". Un espacio práctico, accesible y pensado para que ganes autonomía digital", escribe el Ayuntamiento de Llanera para animar a participar a los vecinos.