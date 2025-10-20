Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Semana Europea de la Prevención de Residuos tiene premio en Posada de Llanera: así fue la primera jornada de la campaña de Cogersa en el concejo

Las acciones se centran en esta ocasión en los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos

Los alumnos del colegio público San José de Calasanz de Posada, con el concejal de Juventud, Nicolás Fernández (a la izquierda), y la alcaldesa de Llanera, Eva María Pérez (a la derecha), en el parque Cuno Corquera.

Los alumnos del colegio público San José de Calasanz de Posada, con el concejal de Juventud, Nicolás Fernández (a la izquierda), y la alcaldesa de Llanera, Eva María Pérez (a la derecha), en el parque Cuno Corquera. / A. LL.

Lucía Rodríguez

Posada de Llanera

Primera jornada en Llanera de la nueva campaña de sensibilización del consorcio Cogersa. En concreto, la iniciativa en la que el Ayuntamiento participa se desarrolló en el parque Cuno Corquera, de Posada, y contó con los escolares del colegio público San José de Calasanz.

Los alumnos de quinto y sexto de Primaria han ejercido como «embajadores del reciclaje», poniendo a prueba los conocimientos de los vecinos de la localidad sobre los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Los que se acercaron al punto habilitado al efecto en el parque de Posada tuvieron la posibilidad de optar a los premios de un sorteo de tres aparatos electrónicos.

La alcaldesa de Llanera, Eva María Pérez, y el concejal de Juventud, Nicolás Fernández, se unieron a esta primera jornada en la que estuvieron presentes y participaron miembros de dos asociaciones, en concreto «Llanera Sin Barreras» y «Talentos diversos».

El Ayuntamiento de Llanera se ha sumado a esta campaña de sensibilización que es parte de una acción común propuesta por el consorcio Cogersa para la Semana Europea de la Prevención de Residuos (SEPR) 2025. Este año la temática elegida para las acciones son los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y para difundir consejos al respecto el consorcio la desarrolla con la colaboración de 15 ayuntamientos asturianos.

Llanera ha sido uno de los municipios seleccionados para colaborar en la actividad, que se está llevando a cabo este mes de octubre y continuará además durante parte del mes de noviembre.

