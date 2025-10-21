La fiesta más rosa está en Llanera: Grupo Beatriz celebra el mayor festival hasta la fecha con artistas y DJs invitados, comida y photocall

La fiesta más rosa está en Llanera. El popular Grupo Beatriz, con la acordeonista canguesa Beatriz Rodríguez a la cabeza, celebrará el próximo domingo 16 de noviembre su mayor festival hasta la fecha en el restaurante Peña Mea. Será una gala especial, que servirá para "unir a todas las personas que hicimos este sueño realidad", y en el que habrá artistas y DJs invitados, comida, photocall y muchas sorpresas.

Así lo ha anunciado el Grupo Beatriz a través de sus redes sociales. "¿Te gustaría vivir el Festival más especial de Grupo Beatriz? Ya tenemos fecha para la unión de todas las personas que hicimos de este sueño…una realidad. Todos y cada uno de vosotros formáis parte de este proyecto donde hemos vivido momentos inolvidables y nos encantaría que nos acompañaseis este día tan emotivo en nuestro lugar de confianza, El Restaurante Peña Mea”. Es el mismo establecimiento hostelero en el que la cantante Beatriz contrajo matrimonio el pasado mes de febrero con Gabriel Fernández Zoyo, director musical de la misma orquesta. La pareja se dio el "sí, quiero" ante unos cien invitados, tras casi diez años de relación.

"Una comida y fiesta llena de sorpresas, sorteos, merchandising, photocall, artistas invitados y mucho más", promete el Grupo Beatriz para el domingo 16 de noviembre. El precio de la entrada son 44 euros por adulto y 22 por niño, e incluye comida, photocall, sorteos, sorpresas, coctelería, foodtrucks y, por supuesto, fiesta. En la gala participarán artistas y DJs invitados. Las consumiciones después de la comida no vienen incluidas en el precio. Todo a partir de las 14.45 horas.

El menú

El menú de la fiesta consta de los siguientes platos: pastel de pescados de roca, cecina con virutas de manchego, ensalada de pollo en escabeche, croquetas de jamón, quesadillas de tenera, zamburillas a la gallega, pulpo y chipirones encebollados, carrilleras ibéricas, parta de Ferrero con helado de cereza, vino tinto crianza, vino blanco Rueda, café y licores.

Los interesados pueden comprar la entrada y pedir toda la información necesaria a través del Whatsapp de este número de teléfono: 608625744.