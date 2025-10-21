Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La joven Silvia López presenta su novela "Donde aún se forjen los sueños" en Oviedo este miércoles

La cita tendrá lugar en el Real Instituto de Estudios Asturianos, en la Plaza Porlier, a las siete de la tarde

Silvia López González, con un ejemplar de su anterior libro, en una imagen de archivo.

Silvia López González, con un ejemplar de su anterior libro, en una imagen de archivo. / S. A.

L. R.

Llanera

La escritora llanerense Silvia López presentará este miércoles su nueva novela "Donde aún se forjen los sueños". La cita tendrá lugar en el Real Instituto de Estudios Asturianos, en Oviedo, a las siete de la tarde, y la presentación correrá a cargo de la escritora Isabel Álvarez Fernández.

En su nueva obra literaria se centra en el género de la fantasía, donde su protagonista, Chiara está convencida de que el final de la ciudad de Obrucso, tras la implantación de la Ley de prohibición de la escritura, es inmediato. Aunque pronto se dará cuenta de que estaba equivocada.

Esta es la segunda novela de la joven de 22 años, afincada en la capital, que presentó el pasado septiembre su primer libro, "Tú también tienes voz", en la Casa de Cultura de Lugo. Un trabajo donde la representación de la discapacidad es uno de los pilares fundamentales. En aquella ocasión, López subrayó la importancia de que la diversidad esté presente en la literatura por el impacto positivo que puede tener en los lectores y también para dar visibilidad de esta realidad.

TEMAS

  1. ¿Adiós al Boombastic en Llanera? 'Nos vamos, cerramos una etapa muy especial, gracias por estos 4 años
  2. La cantante asturiana que ficha por una orquesta gallega: así es la joven de Llanera que se integra en el circuito de verbenas de la comunidad vecina
  3. Central Lechera Asturiana fue una gran familia': así ha sido el encuentro anual en Llanera de los jubilados de la empresa
  4. El bar de carretera asturiano con lista de espera al que todos van a fartucarse de callos: "Los mejores del mundo"
  5. La suerte llega al centro de Asturias con el primer premio de la Lotería Nacional de este jueves
  6. Adiós a Casa Laureano, en Posada de Llanera: el singular edificio que fue popular restaurante va a ser derribado
  7. Ya es oficial: el Boombastic no se va de Asturias (por ahora)
  8. Hablan los organizadores del Boombastic, que despejan su futuro en Asturias: 'Sin apoyo institucional, los números no salen

La joven Silvia López presenta su novela "Donde aún se forjen los sueños" en Oviedo este miércoles

La joven Silvia López presenta su novela "Donde aún se forjen los sueños" en Oviedo este miércoles

La Semana Europea de la Prevención de Residuos tiene premio en Posada de Llanera: así fue la primera jornada de la campaña de Cogersa en el concejo

La Semana Europea de la Prevención de Residuos tiene premio en Posada de Llanera: así fue la primera jornada de la campaña de Cogersa en el concejo

Cómo crear contraseñas seguras y otras destrezas para el mundo digital: así son los talleres para adultos que oferta Llanera desde finales de octubre

Cómo crear contraseñas seguras y otras destrezas para el mundo digital: así son los talleres para adultos que oferta Llanera desde finales de octubre

Del "lugar donde nacen historias" al encuentro con el premio "Princesa de Asturias" de las Letras: así celebrará Llanera el Día de la Biblioteca

Del "lugar donde nacen historias" al encuentro con el premio "Princesa de Asturias" de las Letras: así celebrará Llanera el Día de la Biblioteca

Llanera se sube a la tabla de skate: "No es de macarras, hay que desmitificar esa idea que se tenía hace años de este deporte"

Llanera se sube a la tabla de skate: "No es de macarras, hay que desmitificar esa idea que se tenía hace años de este deporte"

Llanera renueva los convenios de colaboración con el San Cucao Fútbol Sala y el All Rugby: estas son las cuantías

Llanera renueva los convenios de colaboración con el San Cucao Fútbol Sala y el All Rugby: estas son las cuantías

Llanera renovará el parque de contadores de agua, con telelectura y una gestión "más eficiente, precisa y sostenible del suministro"

Llanera renovará el parque de contadores de agua, con telelectura y una gestión "más eficiente, precisa y sostenible del suministro"

La suerte llega al centro de Asturias con el primer premio de la Lotería Nacional de este jueves

La suerte llega al centro de Asturias con el primer premio de la Lotería Nacional de este jueves
Tracking Pixel Contents