La joven Silvia López presenta su novela "Donde aún se forjen los sueños" en Oviedo este miércoles
La cita tendrá lugar en el Real Instituto de Estudios Asturianos, en la Plaza Porlier, a las siete de la tarde
L. R.
La escritora llanerense Silvia López presentará este miércoles su nueva novela "Donde aún se forjen los sueños". La cita tendrá lugar en el Real Instituto de Estudios Asturianos, en Oviedo, a las siete de la tarde, y la presentación correrá a cargo de la escritora Isabel Álvarez Fernández.
En su nueva obra literaria se centra en el género de la fantasía, donde su protagonista, Chiara está convencida de que el final de la ciudad de Obrucso, tras la implantación de la Ley de prohibición de la escritura, es inmediato. Aunque pronto se dará cuenta de que estaba equivocada.
Esta es la segunda novela de la joven de 22 años, afincada en la capital, que presentó el pasado septiembre su primer libro, "Tú también tienes voz", en la Casa de Cultura de Lugo. Un trabajo donde la representación de la discapacidad es uno de los pilares fundamentales. En aquella ocasión, López subrayó la importancia de que la diversidad esté presente en la literatura por el impacto positivo que puede tener en los lectores y también para dar visibilidad de esta realidad.
