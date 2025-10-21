El Núcleo Zoológico de Tuernes, en Llanera, regresa esta Navidad con sus visitas a Aliatar adaptadas: "Siempre nos abren las puertas de par en par"

Un año más, el Núcleo Zoológico de Tuernes el Pequeño (Llanera) brinda a los pequeños con autismo la oportunidad de disfrutar de una visita adaptada para conocer al Príncipe Aliatar, reservando, en un principio, dos autobuses para trasladar a las familias que deseen acudir. Y es que, cuando apenas habían pasado 48 horas del anuncio de la actividad, de las 110 plazas ofertadas, ya hay cubiertas 85. Es por eso que "estamos planteándonos ampliar a una franja horaria más, con 55 asientos a mayores, dado el éxito que está teniendo", explicó Esther Fernández, una de las promotoras de la actividad y madre de Pedro Rodríguez, un pequeño con autismo. En el evento colaboran, además, la Asociación por los Derechos de Personas con Autismo (Adpa), el Club de Atletismo Inclusivo Ceactivo y la Asociación Autismo Astur. La cita, tendrá lugar el próximo 13 de diciembre a las 15.30 y a las 16.00 horas, "esperando poder sumar una visita más a las 16.30 horas".

No es la primera vez que las instalaciones llanerenses realizan este tipo de visitas adaptadas. La iniciativa tuvo su origen el pasado año, cuando las diferentes asociaciones propusieron a los gerentes del núcleo reservar un autobús exclusivo para pequeños con diversidad funcional. Este año, "han sido ellos mismos los que se han puesto en contacto con nosotros para volver a llevarla a cabo", señaló Fernández. Y es que "siempre tienen para nosotros las puertas abiertas de par en par, algo que les agradecemos enormemente".

Las familias y las asociaciones de estos pequeños llevan mucho tiempo luchando para que "los niños puedan hacer la visita más tranquilos y que las familias también nos sintamos más cómodas", señala Esther Fernández. Luis Miguel Álvarez, propietario del núcleo, asegura que "vamos a garantizar que los que vengan puedan disfrutarlo al cien por cien".

Una novedad fundamental

En esta ocasión, además de las medidas habituales adoptadas en este tipo de visitas, un equipo de profesores del Colegio Público de Educación Especial de Latores, en Oviedo, elaborará una serie de material de comunicación aumentativa alternativa "para facilitar el proceso de las personas con autismo en el zoológico. Este sistema incluye un conjunto de herramientas, estrategias y sistemas que ayudan a las personas con dificultades de comunicación a expresarse, ya sea complementando (aumentativa) o reemplazando (alternativa) el habla. "Incluyen métodos sin ayuda como gestos y lenguaje corporal, y métodos asistidos como pictogramas, palabras escritas y dispositivos tecnológicos", apuntan.

Estos sistemas pueden mejorar significativamente la inclusión social, la autoestima y reducir la frustración en las personas que los utilizan, dado que "les anticipan lo que va a ocurrir y les permiten orientarse tanto en el tiempo como en el espacio facilitando su participación en las distintas actividades". Próximamente, el equipo docente responsable de la elaboración del material realizará una visita al núcleo zoológico para poder desarrollar esta labor.

Para acudir a la visita a Aliatar es necesario realizar una inscripción previa. Todos los interesados en participar tienen que ponerse en contacto con cualquiera de las asociaciones colaboradoras en la actividad, indicando el nombre y número de personas que acudirán. El coste de la actividad es de cinco euros, que se pagarán en las propias instalaciones del núcleo y que incluye, además, chocolate, revoltijo y una visita al establo real.