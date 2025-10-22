Una empresa líder en equipos para aeropuertos se instala en el polígono de Silvota, en Llanera

La empresa CIMC-Tianda Airport Services acaba de poner en marcha un centro de trabajo en el polígono de Silvota, y cuenta ya con 16 trabajadores. La compañía es líder mundial en equipos aeroportuarios y se dedica a suministrar a aeropuertos de casi todo el mundo servicios que van desde la gestión y el suministro de repuestos, hasta mantenimientos, remodelaciones, inspecciones de seguridad y estructurales, gestión de proyectos y consultoría, entre otros.

La alcaldesa de Llanera, Eva María Pérez, visitó este martes las instalaciones en Silvota, como parte del compromiso del equipo de gobierno de "conocer de primera mano las necesidades de las empresas ubicadas en Llanera, además de contribuir a dar visibilidad al tejido empresarial del concejo". Durante la visita, la regidora y el concejal de juventud, Nicolás Fernández, estuvieron acompañados por el director de la compañía, Ángel Fernández.

"Da gusto venir a visitar a empresas como Tianda, que apuestan por Llanera. Sin duda es el mejor ejemplo del enorme potencial que hay en nuestro municipio, y que debemos poner en valor para ser cada vez más competitivos", señaló Pérez, quien también destaca que Llanera se ha convertido en "el municipio ideal para el asentamiento de compañías de todo tipo, especialmente para aquellas de base tecnológica e innovación, y Tianda es un claro ejemplo de ello".

Empleo en un municipio dinámico

La alcaldesa recuerda que Llanera se consolida año tras año como uno de los ejes empresariales más importantes de la región. "No solo es el tercer municipio en número de afiliados a la Seguridad Social, con más de 25.000, sino que se ha posicionado como uno concejos que registra un mayor número de empresas, 1.586", enumeró antes de subrayar que también es la sede de dos de los grandes polígonos de Asturias: Silvota y Asipo, a los que se suma el Parque Tecnológico de Asturias. "Llanera es un concejo dinámico en términos de industria y empleo", recalcó la regidora, apostillando además que el Ayuntamiento, en colaboración con el Club de Calidad, "quiso dar un paso más con el diseño del Plan Estratégico Empresarial “LLANERA ON”, para dinamizar ese ecosistema empresarial, mirando al presente, pero sobre todo, al futuro y seguir afrontando nuevos retos, para ser cada vez más competitivos".

Tianda Airport Services cuenta actualmente con una plantilla de 71 empleados distribuidos entre España e Italia, de los que 16 ya trabajan en Asturias.