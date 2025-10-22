Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una empresa líder en equipos para aeropuertos se instala en el polígono de Silvota, en Llanera

CIMC-Tianda Airport Services cuenta ya con 16 trabajadores en el concejo: "Somos el municipio ideal para el asentamiento de compañías", destaca Eva María Pérez

Por la izquierda, Ángel Fernández, director de la compañía, junto a Nicolás Fernández y Eva María Pérez en las instalaciones de la empresa

Por la izquierda, Ángel Fernández, director de la compañía, junto a Nicolás Fernández y Eva María Pérez en las instalaciones de la empresa / A. Ll.

Luján Palacios

Luján Palacios

Posada de Llanera

La empresa CIMC-Tianda Airport Services acaba de poner en marcha un centro de trabajo en el polígono de Silvota, y cuenta ya con 16 trabajadores. La compañía es líder mundial en equipos aeroportuarios y se dedica a suministrar a aeropuertos de casi todo el mundo servicios que van desde la gestión y el suministro de repuestos, hasta mantenimientos, remodelaciones, inspecciones de seguridad y estructurales, gestión de proyectos y consultoría, entre otros.

La alcaldesa de Llanera, Eva María Pérez, visitó este martes las instalaciones en Silvota, como parte del compromiso del equipo de gobierno de "conocer de primera mano las necesidades de las empresas ubicadas en Llanera, además de contribuir a dar visibilidad al tejido empresarial del concejo". Durante la visita, la regidora y el concejal de juventud, Nicolás Fernández, estuvieron acompañados por el director de la compañía, Ángel Fernández.

"Da gusto venir a visitar a empresas como Tianda, que apuestan por Llanera. Sin duda es el mejor ejemplo del enorme potencial que hay en nuestro municipio, y que debemos poner en valor para ser cada vez más competitivos", señaló Pérez, quien también destaca que Llanera se ha convertido en "el municipio ideal para el asentamiento de compañías de todo tipo, especialmente para aquellas de base tecnológica e innovación, y Tianda es un claro ejemplo de ello".

Empleo en un municipio dinámico

La alcaldesa recuerda que Llanera se consolida año tras año como uno de los ejes empresariales más importantes de la región. "No solo es el tercer municipio en número de afiliados a la Seguridad Social, con más de 25.000, sino que se ha posicionado como uno concejos que registra un mayor número de empresas, 1.586", enumeró antes de subrayar que también es la sede de dos de los grandes polígonos de Asturias: Silvota y Asipo, a los que se suma el Parque Tecnológico de Asturias. "Llanera es un concejo dinámico en términos de industria y empleo", recalcó la regidora, apostillando además que el Ayuntamiento, en colaboración con el Club de Calidad, "quiso dar un paso más con el diseño del Plan Estratégico Empresarial “LLANERA ON”, para dinamizar ese ecosistema empresarial, mirando al presente, pero sobre todo, al futuro y seguir afrontando nuevos retos, para ser cada vez más competitivos".

Tianda Airport Services cuenta actualmente con una plantilla de 71 empleados distribuidos entre España e Italia, de los que 16 ya trabajan en Asturias.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. ¿Adiós al Boombastic en Llanera? 'Nos vamos, cerramos una etapa muy especial, gracias por estos 4 años
  2. La cantante asturiana que ficha por una orquesta gallega: así es la joven de Llanera que se integra en el circuito de verbenas de la comunidad vecina
  3. Central Lechera Asturiana fue una gran familia': así ha sido el encuentro anual en Llanera de los jubilados de la empresa
  4. El bar de carretera asturiano con lista de espera al que todos van a fartucarse de callos: "Los mejores del mundo"
  5. La suerte llega al centro de Asturias con el primer premio de la Lotería Nacional de este jueves
  6. Adiós a Casa Laureano, en Posada de Llanera: el singular edificio que fue popular restaurante va a ser derribado
  7. Ya es oficial: el Boombastic no se va de Asturias (por ahora)
  8. Hablan los organizadores del Boombastic, que despejan su futuro en Asturias: 'Sin apoyo institucional, los números no salen

Una empresa líder en equipos para aeropuertos se instala en el polígono de Silvota, en Llanera

Una empresa líder en equipos para aeropuertos se instala en el polígono de Silvota, en Llanera

Llanera pone rumbo a la Navidad: así se puede participar en el mercadillo del próximo mes de diciembre

Llanera pone rumbo a la Navidad: así se puede participar en el mercadillo del próximo mes de diciembre

La fiesta más rosa está en Llanera: Grupo Beatriz celebra el mayor festival hasta la fecha con artistas y DJs invitados, comida y photocall

La fiesta más rosa está en Llanera: Grupo Beatriz celebra el mayor festival hasta la fecha con artistas y DJs invitados, comida y photocall

El Núcleo Zoológico de Tuernes, en Llanera, regresa esta Navidad con sus visitas a Aliatar adaptadas: "Siempre nos abren las puertas de par en par"

El Núcleo Zoológico de Tuernes, en Llanera, regresa esta Navidad con sus visitas a Aliatar adaptadas: "Siempre nos abren las puertas de par en par"

La joven Silvia López presenta su novela "Donde aún se forjen los sueños" en Oviedo este miércoles

La joven Silvia López presenta su novela "Donde aún se forjen los sueños" en Oviedo este miércoles

La Semana Europea de la Prevención de Residuos tiene premio en Posada de Llanera: así fue la primera jornada de la campaña de Cogersa en el concejo

La Semana Europea de la Prevención de Residuos tiene premio en Posada de Llanera: así fue la primera jornada de la campaña de Cogersa en el concejo

Cómo crear contraseñas seguras y otras destrezas para el mundo digital: así son los talleres para adultos que oferta Llanera desde finales de octubre

Cómo crear contraseñas seguras y otras destrezas para el mundo digital: así son los talleres para adultos que oferta Llanera desde finales de octubre

Del "lugar donde nacen historias" al encuentro con el premio "Princesa de Asturias" de las Letras: así celebrará Llanera el Día de la Biblioteca

Del "lugar donde nacen historias" al encuentro con el premio "Princesa de Asturias" de las Letras: así celebrará Llanera el Día de la Biblioteca
Tracking Pixel Contents