Llanera pone rumbo a la Navidad: así se puede participar en el mercadillo del próximo mes de diciembre

El evento se celebrará este año en el Espacio Escénico Plaza de la Habana

El mercadillo de Navidad de Llanera en su última edición

El mercadillo de Navidad de Llanera en su última edición / Luján Palacios

Luján Palacios

Luján Palacios

Posada de Llanera

El Ayuntamiento de Llanera, a través de la concejalía de Festejos, ya ha abierto el plazo de inscripción para participar en el Mercadillo "Llanera Navidad" que se celebrará en el Espacio Escénico de la Plaza de La Habana en Posada los días 19, 20 y 21 de diciembre. Las bases de participación en el mercado estarán disponibles en la web municipal www.llanera.es.

Los comercios interesados en participar podrán inscribirse desde este martes 21 de octubre, y hasta el 7 de noviembre, ambos inclusive, enviando un email a: la dirección festejos@llanera.es, indicando en el asunto que se trata de la inscripción para el mercadillo, y aportando los siguientes datos: nombre y apellidos del solicitante, nombre y dirección completa del establecimiento con el que se desea participar, dirección de correo electrónico, teléfono, productos que se expondrían en el mercado y las necesidades técnicas de cada puesto, de forma especial en lo referido a la electricidad.

Un puesto en el mercadillo del año pasado

Un puesto en el mercadillo del año pasado / Luján Palacios

Todos los productos que se pretendan comercializar deberán guardar algún tipo de vinculación con la temática navideña, ya sean regalos, objetos de decoración, dulces, alimentación, moda u otros. La participación está abierta a cualquier comercio siempre y cuando esté dado de alta legalmente en aquella actividad coincidente con la comercialización de los productos que se instalen en el puesto de venta.

El mercado se celebrará los días 19, 20 y 21 de diciembre. El viernes 19 el horario será vespertino, de 17.00 a 21.00 horas, mientras que el sábado día 20 abrirá de 11.00 a 15.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas. El domingo 21 cerrará una hora antes, a las 20.00 horas, y se espera que como en ediciones anteriores haya actividades paralelas de animación.

