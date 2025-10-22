Llanera Race regresará en 2026 a Llanera con un espectacular "Asalto al castillo": ya hay fecha para la carrera de obstáculos (y así te puedes inscribir)

Faltan más de cinco meses para que Lugo de Llanera vuelva a acoger la "Llanera Race" en la que será su segunda edición. Y, a pesar de ello, en menos de 24 horas desde que se abrieran las inscripciones, la carrera de obstáculos ya suma 53 adultos y 13 niños participantes. "Sabemos que había ganas de que se volviera a celebrar, pero esto supera cualquier expectativa", apuntan desde la organización. Durante estos días, las solicitudes contarán con una promoción especial que fija el coste de participación en 30 euros para todas las categorías.

Al igual que en la pasada edición, el evento contará también con una espectacular carrera para los más pequeños, "Asalto al castillo", cuyo coste es de cuatro euros, incluyendo el seguro, una medalla, un diploma de participación, chucherías y cuatro horas de diversión en los hinchables instalados en la zona. Por diez euros más, también se podrá adquirir una camiseta conmemorativa de la prueba.

La carrera está promovida por los clubes Crows Battle y Lobo Race, que cuentan con una trayectoria en la organización de este tipo de pruebas de más de diez años, en colaboración con el Ayuntamiento de Llanera. Además, será puntuable para la Liga Asociación de Organizadores y Clubes de Obstáculos de España (AOCO) 2026.

La cita será el próximo 22 de marzo y tanto la salida como la meta estarán ubicadas en el entorno de la Casa Municipal de Cultura de Lugo. Todos aquellos interesados en participar, podrán inscribirse a través del enlace www.321go.es, y estar al tanto de todas las novedades a través de las redes sociales de la prueba.

En la pasada edición, "Llanera Race" contó con la participación de 600 personas que tuvieron que salvar medio centenar de obstáculos en un recorrido de cinco kilómetros que contó con fosos, barro, láminas de agua, escalas, tubos y neumáticos. "Fue una respuesta masiva que esperamos repetir este año", aseguró David Álvarez, uno de los promotores de la carrera.