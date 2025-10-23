"La niña del candil" llega a Santa Cruz de Llanera: esta es la terrorífica actividad que la Asociación de Vecinos ha preparado para Samahín

La Asociación de Vecinos de Santa Cruz de Llanera ya ha activado la cuenta atrás para la celebración de Samahín. Por motivos logísticos y para facilitar la asistencia de todos los vecinos, el evento se celebrará el 1 de noviembre, aunque la festividad tradicional tiene lugar el 31 de octubre. Entre las actividades que tienen preparadas destaca un espectáculo que se acoge bajo el título "La niña del candil" y que promete no dejar indiferente a nadie. "El año pasado organizamos un concurso de decoración de casas y, a partir de ahí, surgió la idea de reivindicar el origen celta de la festividad y darlo un poco más a conocer", explica Eva María Sánchez, vicepresidenta del colectivo.

Desde la asociación llevan varias semanas trabajando intensamente para preparar una tarde noche muy especial para todos los amantes del terror, con una ambientación única y muchas sorpresas. Aunque la fiesta será de acceso libre y se celebrará en el local situado junto a la iglesia de Santa Cruz, "el espectáculo teatralizado se desarrollará en un lugar secreto, con pases en grupos reducidos y en diferentes franjas horarias", indica Grethel Sánchez, secretaria de la asociación vecinal. La asistencia al espectáculo requerirá invitación previa, y "será imprescindible estar atentos a las redes sociales de la asociación para conocer el procedimiento y conseguir una entrada".

Este año, "la entrada será gratuita, pero, al finalizar el espectáculo, los asistentes podrán colaborar de forma voluntaria con la cantidad que consideren oportuna, ayudando así a sufragar los gastos de la actividad", explican. La reserva de entradas se abrirá este fin de semana para los socios de la asociación y, durante la semana, para el público general.

Las expectativas son buenas. De hecho, desde que la nueva directiva tomara las riendas de la Asociación de Vecinos, en julio de 2024, han llevado a cabo un sinfín de actividades que han contado con la participación de toda la comunidad. "Nuestra intención es que cada año venga más gente, pero el objetivo principal es divertirnos y pasar un rato juntos".

Los pases del espectáculo darán comienzo, aproximadamente, a las siete de la tarde. "Necesitamos la complicidad de la noche para que todo salga perfecto", comentan. Prometen sustos y muchas sorpresas.