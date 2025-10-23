El nuevo Plan General de Llanera y el Catálogo Urbanístico saldrán a información pública en noviembre
Los interesados podrán consultar el documento con cita previa y asistencia técnica
El Ayuntamiento de Llanera sacará a información pública el Plan General de Ordenación (PGO) y el Catálogo Urbanístico (CAU) del concejo el próximo noviembre, al día siguiente de la publicación del correspondiente anuncio en el BOPA, que está prevista el lunes 17 del mes que viene. A partir de ese día y durante un periodo de 45 días hábiles, se podrá consultar presencialmente la documentación del PGO y el CAU en las dependencias de la oficina técnica municipal, en la Avenida Prudencio González, de Posada.
Es necesaria la cita previa los lunes y viernes en horario de 12.00 a 14.00 horas, los miércoles de 12.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 19.00, y los martes y jueves de 9.00 a 11.00. Los horarios de consulta estarán asistidos por personal técnico municipal.
Al mismo tiempo, toda la documentación estará disponible en formato PDF en la web municipal en el apartado correspondiente a la "Tramitación PGO 2023-2026", para su consulta y descarga. Una vez iniciado el periodo de información pública, el Ayuntamiento también prevé la celebración de charlas informativas en distintas localidades del concejo. La programación, fechas y horarios de estas charlas será publicitada una vez se hayan concretado.
El Pleno municipal dio el visto bueno a la aprobación inicial del Plan General de Ordenación y del Catálogo Urbanístico el pasado día 15, y una vez superado este trámite, se llevará a Pleno el documento de aprobación provisional. Los plazos previstos para la tramitación urbanística y ambiental de los documentos hasta la aprobación provisional se sitúan en un plazo aproximado de un año. La aprobación definitiva dependerá del Principado.
