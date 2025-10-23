El PSOE de Llanera condena las pintadas en IU: "No se puede tolerar atacar sedes o símbolos que representan la participación democrática"
Los socialistas subrayan que "estos hechos no tienen cabida en una sociedad democrática ni en una convivencia política sana"
La Agrupación Socialista de Llanera ha expresado su "más rotundo rechazo" ante las pintadas y actos de vandalismo perpetrados en la sede de Izquierda Unida del municipio. "Estos hechos no tienen cabida en una sociedad democrática ni en una convivencia política sana. La discrepancia ideológica jamás puede justificar la violencia, la intimidación ni el ataque a espacios de participación ciudadana, sea cual sea su color político", sostienen los socialistas en un comunicado público.
"No se puede tolerar atacar sedes o símbolos que representan la participación democrática. Y lo ocurrido, al igual que ya ha pasado en nuestra propia sede en alguna ocasión, no es una gamberrada: es un ataque al respeto que debe sostener la convivencia política", subrayan.
Este ataque a la sede de IU "es un ataque contra todas las organizaciones que creemos en la política como herramienta para transformar y avanzar, no para destruir y retroceder", explican de forma pública. Y por ello, "mostramos nuestra solidaridad con las compañeras y compañeros de Izquierda Unida y defendemos con firmeza el respeto mutuo, el diálogo y la libertad de expresión como pilares irrenunciables de la democracia".
"Llanera debe seguir defendiendo la política basada en el respeto, como siempre ha sido, no en el odio ni en la imposición", concluye el comunicado del PSOE llanerense.
- ¿Adiós al Boombastic en Llanera? 'Nos vamos, cerramos una etapa muy especial, gracias por estos 4 años
- La cantante asturiana que ficha por una orquesta gallega: así es la joven de Llanera que se integra en el circuito de verbenas de la comunidad vecina
- Central Lechera Asturiana fue una gran familia': así ha sido el encuentro anual en Llanera de los jubilados de la empresa
- El bar de carretera asturiano con lista de espera al que todos van a fartucarse de callos: "Los mejores del mundo"
- La suerte llega al centro de Asturias con el primer premio de la Lotería Nacional de este jueves
- Ya es oficial: el Boombastic no se va de Asturias (por ahora)
- Hablan los organizadores del Boombastic, que despejan su futuro en Asturias: 'Sin apoyo institucional, los números no salen
- A la venta la casona de los Díaz Campomanes en Llanera: este es el precio de la histórica propiedad de La Ponte, en Cayés