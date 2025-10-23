Queipo y Silverio Argüelles (PP), al hilo del ataque a la sede de IU en Llanera: "La violencia y el vandalismo nunca tienen cabida"

"La violencia y el vandalismo nunca tienen cabida". El portavoz regional del PP, Álvaro Queipo, y el líder de la oposición "popular" en Llanera, Silverio Argüelles, han condenado "enérgicamente" el ataque sufrido por IU en su sede de Llanera, con varias pintadas con palabras malsonantes y esvásticas.

"La democracia es otra cosa. Nosotros seguiremos defendiendo el respeto, la convivencia y la libertad", señalan a través de las redes sociales de su partido.

Las pintadas seprodujeron en la madrugada de hoy, y también afectaron a un local cercano a la sede de IU.