Queipo y Silverio Argüelles (PP), al hilo del ataque a la sede de IU en Llanera: "La violencia y el vandalismo nunca tienen cabida"
El grupo condena "enérgicamente" las pintadas con palabras malsonantes y esvásticas
"La violencia y el vandalismo nunca tienen cabida". El portavoz regional del PP, Álvaro Queipo, y el líder de la oposición "popular" en Llanera, Silverio Argüelles, han condenado "enérgicamente" el ataque sufrido por IU en su sede de Llanera, con varias pintadas con palabras malsonantes y esvásticas.
"La democracia es otra cosa. Nosotros seguiremos defendiendo el respeto, la convivencia y la libertad", señalan a través de las redes sociales de su partido.
Las pintadas seprodujeron en la madrugada de hoy, y también afectaron a un local cercano a la sede de IU.
