Vandalismo en Llanera: aparecen varias pintadas con esvásticas en la sede de IU

Acto vandálico en Posada de Llanera. La sede de Izquierda Unida en el concejo ha amanecido este jueves con varias pintadas insultantes y un par de esvásticas en sus cristaleras, unos destrozos que se han extendido a un local cercano, en un bajo en un callejón colindante a estas dependencias.

El edil y portavoz de IU en el Ayuntamiento, Gonzalo Bengoa, ha lamentado "el episodio de vandalismo de esta noche", con "pintadas en nuestra sede y en otras paredes cercanas" en las que se pueden leer palabras gruesas contra la formación. "Desconocemos la intención de este acto, pero sin duda advierte de la necesidad de mayor civismo democrático", alerta.

Los responsables del partido en Llanera estaban a la espera de proceder a limpiar las pintadas a lo largo de la mañana.