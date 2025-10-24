La alcaldesa de Llanera se reúne con el consejero Ovidio Zapico para analizar asuntos de Vivienda
La alcaldesa de Llanera, la socialista Eva María Pérez, mantuvo este jueves una reunión con el consejero de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, en la sede de la Consejería y con el fin de abordar diferentes temas de interés para el municipio.
Tal y como han señalado fuentes del Principado, en el encuentro se trataron cuestiones como la evolución de las viviendas de alquiler de precio asequible en el concejo.
Se trata de un proyecto de construcción de un total de 24 pisos con alquileres accesibles para jóvenes, que se levantan en la localidad de Lugo de Llanera para ayudar a relajar los precios en la zona centro de la región.
Las previsiones son que puedan estar terminadas en junio del año que viene, sobre una parcela de 1.176 metros en La Estación y con una inversión de 3,7 millones de euros. Al encuentro también acudieron los concejales llanerenses Nicolás Fernández y Montserrat Alonso.
- ¿Adiós al Boombastic en Llanera? 'Nos vamos, cerramos una etapa muy especial, gracias por estos 4 años
- La cantante asturiana que ficha por una orquesta gallega: así es la joven de Llanera que se integra en el circuito de verbenas de la comunidad vecina
- Central Lechera Asturiana fue una gran familia': así ha sido el encuentro anual en Llanera de los jubilados de la empresa
- El bar de carretera asturiano con lista de espera al que todos van a fartucarse de callos: "Los mejores del mundo"
- La suerte llega al centro de Asturias con el primer premio de la Lotería Nacional de este jueves
- Ya es oficial: el Boombastic no se va de Asturias (por ahora)
- Hablan los organizadores del Boombastic, que despejan su futuro en Asturias: 'Sin apoyo institucional, los números no salen
- A la venta la casona de los Díaz Campomanes en Llanera: este es el precio de la histórica propiedad de La Ponte, en Cayés