La alcaldesa de Llanera se reúne con el consejero Ovidio Zapico para analizar asuntos de Vivienda

La alcaldesa de Llanera, la socialista Eva María Pérez, mantuvo este jueves una reunión con el consejero de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, en la sede de la Consejería y con el fin de abordar diferentes temas de interés para el municipio.

Tal y como han señalado fuentes del Principado, en el encuentro se trataron cuestiones como la evolución de las viviendas de alquiler de precio asequible en el concejo.

Se trata de un proyecto de construcción de un total de 24 pisos con alquileres accesibles para jóvenes, que se levantan en la localidad de Lugo de Llanera para ayudar a relajar los precios en la zona centro de la región.

Las previsiones son que puedan estar terminadas en junio del año que viene, sobre una parcela de 1.176 metros en La Estación y con una inversión de 3,7 millones de euros. Al encuentro también acudieron los concejales llanerenses Nicolás Fernández y Montserrat Alonso.