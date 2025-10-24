El Filandón de Llanera tiene nombre de mujer: un festival rural y que rinde hormenaje la labor vecinal desde muchos puntos de vista

Llanera vive inmersa desde la tarde de este sábado en un Filandón rural para rendir homenaje a las mujeres del concejo, un festival con el arte como hilo conductor y generador de sinergias que ha unido a un buen número de asociaciones y entidades de la parroquia. Y que, sobre todo, quiere poner voz e imagen a las féminas, muchas veces silenciadas o poco visibles.

La actividad, organizada por Mar de Violetas, se inauguró en la tarde de este viernes en la sede de la entidad, con varias actuaciones para poner el foco en diversas realidades. En primer lugar, el de las mujeres con discapacidad, integrantes de la asociación Llanera sin Barreras, que se prestaron a la grabación de un pequeño documental que se proyectó en primicia y que sirvió para desvelar los miedos y temores de muchas de ellas, así como los logros y los sueños. Porque unas buscan trabajo y aspiran a conseguirlo "para ser más independientes", otras sacan pecho y salen adelante cada día con las tareas de su hogar y para algunas más el gran triunfo ha sido volver a recuperar la movilidad, poder coger a los nietos en brazos y "tirar besos a la gente por la calle".

Llanera se va de Filandón femenino y reivindicativo /

Con música de guitarra y danza en sombras, el festival dio paso a una lectura de poemas a cargo de "Xuntes y Diverses", seguido igualmente de una pieza de danza que emocionó a los asistentes.

Y este sábado las actividades se extenderán todo el día, y comenzarán en la estación de tren de Villabona. Habrá autobús gratuito con salidas desde el centro de salud de Lugo y el Ayuntamiento de Posada. A las 10.30 horas se iniciará un recorrido por la parroquia, con bienvenida a cargo del Grupo de Teatro Los Pintores y la Charanga de Villabona. Acto seguido se visitará la muestra "Tinta y memoria, Villabona en recortes", por Margarita Castañón, y "De Villabona y carboneras", por Gloria Borge. También se visitará el mural "Donde nace nuestra historia", con Maripaz Menéndez, Montserrat Díaz y Alonso González.

El grupo de danza de Villabona ofrecerá una actuación guiada por Dayana Montalvo, y se llevará a cabo un homenaje a María Fernández, "Maruja", junto con las jugadoras de la UD Llanera. Las artistas Mar Suárez y Mara Suárez presentarán "L'Amudar", una pieza artística junto con el alumnado de Mar de Violetas.

A las 12 saldrá el autobús con destino a Bonielles, donde tendrá lugar varias actuaciones: "Arte, territorio y filandón", "Gotas de memoria" con una adaptación de una danza proma y "Rosas danst Rosas" y "Mi cuerpo en fango", en homenaje a la artista Marta Burón. Para que las mujeres resuenen bien alto en toda Llanera.