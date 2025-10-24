Llanera acoge el domingo la Feria de Productos Ecológicos y Alimentos del Paraíso Natural: "Es una referencia dentro y fuera de Asturias"

El parque Cuno Corquera de Poasada acoge este domingo, de once a siete, el Mercado de Productos Ecológicos y Alimentos del Paraíso Natural. Con tal motivo, la alcaldesa, Eva María Pérez, recibió este viernes a los organizadores del evento para mostrar así su apoyo a un sector, el de la producción ecológica, con el que Llanera siempre ha tenido una especial vinculación. En este sentido, la regidora ha incidido en el respaldo del Ayuntamiento a cualquier iniciativa que suponga dar visibilidad a los productores ecológicos. "Para nosotros, la feria es una de las señas de identidad de este concejo, ejemplo de nuestro compromiso con el sector ecológico y con la gente del campo, y una referencia dentro y fuera de Asturias. Estamos orgullosos de seguir renovando ese compromiso año tras año", destacó Pérez.

Además, la alcaldesa también ha destacado la labor del Consejo de la Producción Ecológica de Asturias (COPAE) en la organización de la feria. "Consejo y Ayuntamiento vamos de la mano en la organización de la cita. La colaboración y el entendimiento es absoluto y, precisamente, esa buena sintonía es la que nos ha permitido tener una feria de prestigio como la que tenemos".

El Mercado de Productos Ecológicos y Alimentos del Paraíso Natural contará con 28 expositores, 22 de producción ecológica y 6 artesanos. Además, la cita se complementará con música y actividades para todas las edades.