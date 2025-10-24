Llanera se va de filandón: guía para no perderse las actividades rurales este fin de semana en varios puntos del concejo
Las actividades comienzan este viernes con proyecciones, lecturas poéticas e intervenciones artísticas
Llanera festeja este viernes y el sábado su primer Festival de Arte Rural y Comunitario, en forma de Filandón con paradas en varios puntos del concejo y con la voz femenina como protagonista. Organizado por la Asociación Mar de Violetas de Lugo, el evento cuenta con la colaboración de numerosos colectivos locales que pondrán su grano de arena para "poner en valor la aportación de las mujeres a lo cotidiano, al arte, a la cultura, al sostenimiento de la vida, de la alegría, del bien común, de los cuidados, del terroitorio, la identidad y de los otros y otras", señalan.
La inauguración tendrá lugar este viernes a las 18.30 horas en la sede de Mar de Violetas, y contará con varias intervenciones artísticas. Así, Marina Solís protagonizará una actuación en torno a la proyección del vídeo "Desde las sombras" de Llanera Sin Barreras. Habrá también una lectura colectiva de poemas titulada "Xuntes na palabra" a cargo de Xuntes y Diverses, con intervenciones a cargo de Isabel Mochales, Marian Solís y Lucía Miravalles. El acto se cerrará con un vino español y actuaciones musicales a cargo de Andrea Reguera y el grupo de pandereteres "Les Otres".
El sábado las actividades se extenderán todo el día, y comenzarán en la estación de tren de Villabona. Habrá autobús gratuito con salidas desde el centro de salud de Lugo y el Ayuntamiento de Posada, y es necesario apuntarse previamente. A las 10.30 horas se iniciará un recorrido por la parroquia, con bienvenida a cargo del Grupo de Teatro Los Pintores y la Charanga de Villabona. Acto seguido se visitará la muestra "Tinta y memoria, Villabona en recortes", por Margarita Castañón, y "De Villabona y carboneras", por Gloria Borge. También se visitará el mural "Donde nace nuestra historia", con Maripaz Menéndez, Montserrat Díaz y Alonso González.
El grupo de danza de Villabona ofrecerá una actuación guiada por Dayana Montalvo, y se llevará a cabo un homenaje a María Fernández, "Maruja", junto con las jugadoras de la UD Llanera. Las artistas Mar Suárez y Mara Suárez presentarán "L'Amudar", una pieza artística junto con el alumnado de Mar de Violetas.
A las 12 saldrá el autobús con destino a Bonielles, donde tendrá lugar varias actuaciones: "Arte, territorio y filandón", "Gotas de memoria" con una adaptación de una danza proma y "Rosas danst Rosas" y "Mi cuerpo en fango", en homenaje a la artista Marta Burón.
Las actividades se cerrarán con un pincheo y un concierto con Elena Frade.
