El Racing de Cayés se reúne en torno a la mesa: esta ha sido la cita que ha juntado a los primeros futbolistas del equipo

Fue un equipo de fútbol histórico, ya desaparecido, y hace unos días antiguos jugadores y colaboradores del Racing de Cayés se reunieron para rememorar los viejos tiempos en el querido club llanerense.

Todos los asistentes recordaron con cariño aquellos años y disfrutaron de una intensa velada en torno a la mesa en la que evocaron varios episodios y anécdotas sobre a los campos de fútbol de la época, primero en Las Huelgas de Posada de Llanera y posteriormente en El Forniella de Cayés.

La reunión tuvo tanto éxito que ya se están barajando varias fechas para continuar celebrando el encuentro, y están convencidos de que habrá aún más participación en cuanto se corra el boca a boca y localicen a más antiguos integrantes.

La historia del Racing de Cayés aparece recogida en el libro del estudioso local Abel González, “Crónica de fútbol. 1910-2005”. La primera noticia a la que se hace referencia en este libro de un partido federado en el concejo es la del Racing de Cayés, en 1920, cuando se dio a conocer en la prensa del momento un partido en Las Artosas contra el Lugones, con resultado de 1-2 para el equipo sierense.

La actividad en la parroquia de Cayés tras el asentamiento en el barrio de Coruño de la Sociedad Anónima de Explosivos, en 1896, justificó una intensa actividad social que desembocó en la creación del primer equipo de fútbol del concejo. Y que sigue en la memoria de aquellos que jugaron durante años, con la idea de que no se pierda en el olvido.