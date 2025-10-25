Leer tiene premio en Llanera: de Cándido Verdasco y sus thrillers a Marisa Suárez y el aprendizaje con las novelas históricas

La Red de Bibliotecas Municipales de Llanera puede presumir de su actividad durante todo el año. Y de forma especial para festejar el Día de las Bibliotecas, que tuvo lugar este viernes con un amplio abanico de actividades.

La Casa de la Cultura de Lugo albergó, como en años anteriores, uno de los actos más significativos de amor por los libros: el reconocmiento a los lectores mayores más voraces del concejo, aquellos que disfrutan de su tiempo entre libros y que visitan asiduamente los estantes para tener siempre a mano una historia con la que entretenerse y seguir aprendiendo, sin importar la edad.

Los "mayores lectores" del concejo este año son Marisa Suárez González y José Cándido Verdasco Sierra, quienes recibieron sus correspondientes diplomas y aplausos en reconocimento a su interés y curiosidad por descubrir nuevos horizontes a través de las páginas.

Nacida en Truébano, Marisa Suárez estudió en Lugo de Llanera, en el colegio de Doña Florentina, para paser después a La Milagrosa y al instituto Aramo. Más adelante, consiguió plaza en el SESPA, "dejando una huella de compromiso y cercanía con quienes tuvieron la suerte de compartir su entorno profesional", destacaron los bobliotecarios llanerenses. Madre de tres hijos -Patricia, Adrián y Cristina- y orgullosa abuela de Berta y David, también ávidos lectores, Marisa ha sabido conjugar trabajo y familia, y lejos de detenerse tras su jubilación, continúa llevando una vida activa que conlleva frecuentes visitas al gimnasio, y la realización de manualidades y rutas de senderismo.

Marisa lee cada tarde y con entusiasmo, con la novela histórica y las obras basadas en hechos reales como sus favoritas. Con el premio, las bibliotecas locales no sólo han querido reconocer el número de libros que lee cada año, sino que además aplauden una actitud vital de "seguir aprendiendo, soñando y emocionándose a través de las palabras, que es una manera de mantenerse siempre joven".

Cambio de libros

En cuanto a Cándido Verdasco, nacido en 1954 en un pueblo de Somiedo, su vida estuvo ligada a la fragua que instaló su padre en Llanera cuando sólo contaba 8 años. Allí aprendió el oficio a la par que iba al colegio a Posada, y pronto empezó a trabajar en empresas vinculadas siempre al sector del metal o del montaje. De aquellos años le viene la afición su afición a la lectura, cuando en el kiosko que había junto a la Plaza del Mercado, la actual Plaza La Habana, se cambiaban libros de aventuras y del oeste como los que escribía Marcial Lafuente Estefania.

También trabajó fuera de Asturias, en destinos como Madrid, Extremadura o el País Vasco, y en todos ellos compró libros para alimentar su imaginación. No perdió esta afición cuando se jubiló, y como cada vez tenía menos espacio en casa para sus volúmenes, se hizo socio de la biblioteca de Posada en el año 2009. Desde entonces es uno de sus usuarios más habituales, "de los que raro es el mes que no nos visita un mínimo de 2 veces para buscar nuevas lecturas". Entre sus géneros preferidos figuran el thriller o la novela histórica de misterios, de autores como Frederick Forsyth, Michael Collins, Douglas Preston, Dan Brown o Ken Follett. Cándido lee principalmente de noche y en papel, porque aunque probó el libro electrónico "no le acabó de convencer".

El palmarés de los mejores lectores del concejo se completa con José Luis García Arias y María del Carmen Cimadevilla Riera en la categoría de adultos; Martina Riera Chaves y David Martínez Álvarez en juvenil, María Pérez Sánchez y Helena Rubio Díaz en infantil y Nel Blanco Fernández y Vega Ordóñez Jiménez como los más jóvenes. Asimismo se entregaron detalles a los bebés en el programa "Un libro bajo el brazo": Lucas Rodríguez Porras, Martín Iglesias González, Andrés Mayán Bastón y Cloe Cofiño Bernardo fueron los beneficiarios.

Aumento de usuarios

El año pasado la Red de Bibliotecas de Llanera logró un gran incremento en el número de préstamos con respecto al año anterior. Con un presupuesto de 17.062,446 euros, de los que 15.062,44 son de aportación municipal para compra de libros y publicaciones periódicas, y 1.843 euros de una subvención del Principado, se ha atendido a 14.360 visitantes, 939 más que en 2023.

De ellos, 3.594 fueron usuarios infantiles, con un aumento de niñas y niños que ponen de relieve la importancia del fomento de la lectura en edades tempranas. Un total de 149 personas se hicieron usuarias de la red por primera vez.

El fondo de la Red llanerense está conformado por 25.304 libros, 3.652 discos y 3.076 DVD's, y durante el año se han incorporado 655 nuevos libros. En total se realizaron 18.863 prestamos, lo que refleja un alto nivel de participación de la comunidad en el acceso a la lectura y al material audiovisual, 385 más que en el año anterior. De ellos un total de 10.328 fueron de público adulto y 8.625 de público infantil.

En el Día de les Lletres Asturianes pasaron 147 escolinos de todos los centros públicos por las bibliotecas, que además, cuentan con 72 personas en 4 clubes de lectura. Y también se entregaron 16 detalles a bebés y se recibió a a 198 escolares en 11 visitas a la biblioteca. Además, 627 personas participaron en 25 cuentacuentos a lo largo del año.