El Filandón de Llanera emociona en Villabona y Bonielles: de la danza minera de Gloria Borge al homenaje a María Fernández, pionera en el fútbol

Los asistentes asistieron a un espectáculo teatral a cargo de Teresa Denisse y a la actuación del grupo de danza de Villabona, entre otros alicientes.

L. palacios / J. A. O.

Villabona (Llanera)

El Filandón de Llanera no defraudó. Música, baile, arte urbano y sentidos homenajes compusieron el grueso de una programación centrada en la reivindicación de la mujer rural.

La actividad de este sábado comenzó en la estación de tren de Villabona. Con autobús gratuito desde el centro de salud de Lugo y el Ayuntamiento de Posada, a las 10.30 horas se inició un recorrido por la parroquia animada por la charanga "L´alborotu" y bienvenida a cargo del Grupo de Teatro Los Pintores. Acto seguido, se visitó la muestra "Tinta y memoria, Villabona en recortes", elaborada por Margarita Castañón, y tuvo lugar el emotivo espectáculo de danza "De Villabona y carboneras", a cargo de Gloria Borge.

Borge, durante la danza.

Borge, durante la danza. / J. A. O.

Los asistentes también visitaron el mural "Donde nace nuestra historia", una obra de Maripaz Menéndez, Montserrat Díaz y Alonso González. En ese punto se desarrolló un espectáculo teatral a cargo de Teresa Denisse. Por su lado, el grupo de danza de Villabona ofreció una actuación guiada por Dayana Montalvo.

Teresa Denisse, en plena actuación.

Teresa Denisse, en plena actuación. / J. A. O.

A continuación, se llevó a cabo un homenaje a María Fernández, con la participación de jugadoras de la UD Llanera, por haber sido pionera como presidenta del club de fútbol de Villabona.

El homenaje a María Fernández.

El homenaje a María Fernández. / J. A. O.

Las artistas Mar Suárez y Mara Suárez presentaron "L’Amudar", una pieza artística junto con el alumnado de Mar de Violetas.

Las integrantes de Mar de Violetas, en el lavadero.

Las integrantes de Mar de Violetas, en el lavadero. / J. A. O.

Para terminar, ya en Bonielles, tuvieron lugar las intervenciones "Arte, territorio y filandón", "Gotas de memoria" con una adaptación de una danza prima, "Rosas danst Rosas" y "Mi cuerpo en fango", en homenaje a la artista Marta Burón.

