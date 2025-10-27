Llanera celebró con "éxito" el Marcado de Productos Ecológicos: ""Es una buena forma de darnos a conocer"

El parque Cuno Corquera de Posada acogió este domingo el Mercado de Productos Ecológicos y Alimentos del Paraíso Natural. Se trata del segundo encuentro dentro de la marca "Mercados del Paraíso", impulsado por la Consejería de Medio Rural del Principado de Asturias.

Llanera celebró con "éxito" el Marcado de Productos Ecológicos

En esta ocasión, el encuentro estuvo organizado por la Asociación Cultural del Mercado Ecológico y Artesano, con el objetivo de poner en marcha un nuevo ciclo de ferias que promuevan la producción ecológica y artesanal asturiana.

A pesar de las lluvias intermitentes, la jornada se desarrolló en un ambiente animado y con buena afluencia de público. "Ha habido gente durante todo el día y creemos que la iniciativa ha gustado mucho", señaló Javier Ruiz Cuevas, responsable del Mercado Artesano y Ecológico.

El mercado reunió 28 expositores, de los cuales 22 eran de producción ecológica y 14 estaban integrados en la marca Alimentos del Paraíso Natural, además de seis artesanos que mostraron sus creaciones. La cita incluyó un taller de cestería, que completó todas sus plazas, y un taller infantil de robótica en madera, en el que participaron unos 30 niños.

"La calidad estaba al cien por cien representada", destacó Ruiz Cuevas, quien subrayó la satisfacción general de los participantes y del Consejo de Producción Agraria ( COPAE) con los resultados obtenidos. "El reto era iniciar la andadura de los mercados de Alimentos del Paraíso, fomentados desde la Consejería, y creemos que ha sido un excelente punto de partida", añadió. El encuentro, que se alargó durante todo el día de ayer, contó con la visita de la directora general de Desarrollo Rural del Principado, Begoña López.

Sol Soberado, artesana y dueña de la marca "Más que Lana", alabó la iniciativa. "Es una forma de darnos a conocer", sostuvo junto a su expositor de belenes tejidos a mano. "Es un producto que gusta mucho entre los coleccionistas porque necesitan piezas pequeñas", explicó.

Otro de los puestos era el de la cooperativa "Kikiricoop" productora de la "Asturcilla", una crema artesana elaborada con producto regional. En este caso, la base de la crema es leche de Nava. Al frente del puesto estaba ayer Guillom Duval, quien comentó que la gente "asocia la marca Alimentos del Paraíso con producción asturiana y eso es un incentivo". "La gente se interesa mucho por el modelo de producción y les gusta que se haga en Asturias", sostuvo.

Con este evento, Llanera se convierte en referente del impulso a la producción local y sostenible, reforzando el compromiso de Asturias con la promoción de sus productores, artesanos y alimentos de calidad.