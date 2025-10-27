Los niños de Llanera dominan la realidad virtual: así han disfrutado el fin de semana con varias partidas de Hadosport dentro del programa municipal de ocio y tiempo libre

Los niños de Llanera dominan la realidad virtual. La concejalía de Infancia del Ayuntamiento celebró el pasado sábado una nueva sesión del programa de ocio y tiempo libre, “Mini K´dms n... Llanera”, dirigido a menores de entre 3 y 12 años, empadronados en el concejo, y en este caso la propuesta fue el Hadosport, un nuevo deporte virtual que se juega en equipo.

Cada jugador va equipado con un casco de realidad aumentada y un brazalete conectado a su muñeca para determinar sus movimientos, de manera que puede ver elementos virtuales añadidos al mundo real e interactuar con ellos. Se trata, de esta manera, de una versión tecnológica y mejorada del clásico balón prisionero, y los niños y niñas pudieron lanzar bolas de energía virtual, ponerse escudos de protección y desarrollar estrategias en equipo para llegar a la victoria.

Los niños, en plena partida / A. Ll.

Todas las actividades llevadas a cabo en este programa cuentan con un especialista en la materia, que garantiza el acompañamiento educativo al grupo y les ayuda a adquirir nuevas destrezas digitales.

La próxima sesión del “Mini K’ Dms” estará dedicada a la "Robótica y experiencia de realidad virtual", y se celebrará el sábado 22 de noviembre en el colegio público de Posada. Las inscripciones se podrán realizar entre el 10 y el 14 de noviembre, de manera online a través del siguiente link: https://acortar.link/minikdms.

Con ello se busca que los pequeños del concejo tengan acceso a sesiones de ocio saludable y educativo, que ponga a su disposición de forma gratuita herramientas y alernativas de conocimiento tecnológico, como complemento a sus estudios escolares.