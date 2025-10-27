Los niños de Llanera dominan la realidad virtual: así han disfrutado el fin de semana con varias partidas de Hadosport dentro del programa municipal de ocio y tiempo libre
La próxima sesión del “Mini K’ Dms” estará dedicada a la "Robótica y experiencia de realidad virtual", el 22 de noviembre
Los niños de Llanera dominan la realidad virtual. La concejalía de Infancia del Ayuntamiento celebró el pasado sábado una nueva sesión del programa de ocio y tiempo libre, “Mini K´dms n... Llanera”, dirigido a menores de entre 3 y 12 años, empadronados en el concejo, y en este caso la propuesta fue el Hadosport, un nuevo deporte virtual que se juega en equipo.
Cada jugador va equipado con un casco de realidad aumentada y un brazalete conectado a su muñeca para determinar sus movimientos, de manera que puede ver elementos virtuales añadidos al mundo real e interactuar con ellos. Se trata, de esta manera, de una versión tecnológica y mejorada del clásico balón prisionero, y los niños y niñas pudieron lanzar bolas de energía virtual, ponerse escudos de protección y desarrollar estrategias en equipo para llegar a la victoria.
Todas las actividades llevadas a cabo en este programa cuentan con un especialista en la materia, que garantiza el acompañamiento educativo al grupo y les ayuda a adquirir nuevas destrezas digitales.
La próxima sesión del “Mini K’ Dms” estará dedicada a la "Robótica y experiencia de realidad virtual", y se celebrará el sábado 22 de noviembre en el colegio público de Posada. Las inscripciones se podrán realizar entre el 10 y el 14 de noviembre, de manera online a través del siguiente link: https://acortar.link/minikdms.
Con ello se busca que los pequeños del concejo tengan acceso a sesiones de ocio saludable y educativo, que ponga a su disposición de forma gratuita herramientas y alernativas de conocimiento tecnológico, como complemento a sus estudios escolares.
