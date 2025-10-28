Llanera organiza una acción de recogida de basuras en el río Zalandrón: así puedes participar
La actividad tendrá lugar el próximo día 9 de noviembre, con salida del aparcamiento de la iglesia de Posada
El Ayuntamiento de Llanera, en colaboración con Cogersa, ha puesto en marcha una acción dentro de la campaña de limpieza voluntaria de espacios naturales, en este caso en el río Zalandrón que atraviesa Posada.
Podrán participar en ella todas las personas que lo deseen, y se llevará a cabo en las inmediaciones de la capital del concejo, siguiendo el cauce para recoger todos los residuos y basuras que se vayan encontrando. La actividad tendrá lugar el día 9 de noviembre, domingo, y la salida de los voluntarios tendrá lugar a las 11.00 horas desde el aparcamiento de la iglesia de Posada de Llanera.
Las inscripciones para participar en esta limpieza pueden formalizarse hasta este viernes día 31 en el correo cati@llanera.es. Los participantes recibirán por parte de la organización los materiales necesarios para recoger la basura: guantes, sacos y mochilas para facilitar las labores.
Con ello, el Ayuntamiento se suma a las acciones de apoyo a la limpieza de residuos en zonas naturales, como una forma también de concienciar a todos los vecinos de la necesidad de mantener en perfecto estado espacios gran valor como las riberas de los ríos.
- ¿Adiós al Boombastic en Llanera? 'Nos vamos, cerramos una etapa muy especial, gracias por estos 4 años
- La cantante asturiana que ficha por una orquesta gallega: así es la joven de Llanera que se integra en el circuito de verbenas de la comunidad vecina
- El bar de carretera asturiano con lista de espera al que todos van a fartucarse de callos: "Los mejores del mundo"
- La suerte llega al centro de Asturias con el primer premio de la Lotería Nacional de este jueves
- Ya es oficial: el Boombastic no se va de Asturias (por ahora)
- Hablan los organizadores del Boombastic, que despejan su futuro en Asturias: 'Sin apoyo institucional, los números no salen
- A la venta la casona de los Díaz Campomanes en Llanera: este es el precio de la histórica propiedad de La Ponte, en Cayés
- Boombastic anuncia que se va a Miami... ¿pero qué pasa con Asturias?