Llanera organiza una acción de recogida de basuras en el río Zalandrón: así puedes participar

El Ayuntamiento de Llanera, en colaboración con Cogersa, ha puesto en marcha una acción dentro de la campaña de limpieza voluntaria de espacios naturales, en este caso en el río Zalandrón que atraviesa Posada.

Podrán participar en ella todas las personas que lo deseen, y se llevará a cabo en las inmediaciones de la capital del concejo, siguiendo el cauce para recoger todos los residuos y basuras que se vayan encontrando. La actividad tendrá lugar el día 9 de noviembre, domingo, y la salida de los voluntarios tendrá lugar a las 11.00 horas desde el aparcamiento de la iglesia de Posada de Llanera.

Las inscripciones para participar en esta limpieza pueden formalizarse hasta este viernes día 31 en el correo cati@llanera.es. Los participantes recibirán por parte de la organización los materiales necesarios para recoger la basura: guantes, sacos y mochilas para facilitar las labores.

Con ello, el Ayuntamiento se suma a las acciones de apoyo a la limpieza de residuos en zonas naturales, como una forma también de concienciar a todos los vecinos de la necesidad de mantener en perfecto estado espacios gran valor como las riberas de los ríos.