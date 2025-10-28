Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los vecinos de Bonielles visitan la comarca del Bierzo: así (de bien) fue la excusión

Medio centenar de personas participaron en la actividad, celebrada el pasado sábado

Los vecinos de Bonielles, durante la excursión. | R. L. P.

Los vecinos de Bonielles, durante la excursión. | R. L. P.

l. P.

Bonielles (Llanera)

Los vecinos de Bonielles son una piña. Y más cuando se trata de compartir un día de hermanad y diversión. La asociación de vecinos de la parroquia de Llanera celebró el pasado sábado una excursión a tierras del Bierzo (León), a la que se apuntaron medio centenar de personas para disfrutar de un día de actividades.

En primer lugar, los llanerenses visitaron las bodegas y la fábrica de conservas de la empresa artesanal gallega Prada a Tope, que se dedica a elaborar productos naturales, como mermeladas, utilizando ingredientes del Bierzo.

Los vecinos se desplazaron acto seguido al palacio de Canedo, una gran casona que data del siglo XVIII, donde disfrutaron de la comida. Por la tarde, visitaron la localidad de Villafranca del Bierzo, para dar un paseo antes de regresar a Llanera. Las actividades del colectivo siempre resultan un éxito de participación.

