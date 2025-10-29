Boombastic lo vende todo para su "último baile" en Llanera: entradas agotadas en la nueva remesa disponible

Parecía que se iba de Asturias, pero el Boombastic no ha hecho sino tomar fuerza. Si en la primera preventa de entradas se vendieron un total de 5.000 en apenas una hora, la segunda tanda de tickets también ha volado.

La organización confirma que el pasado domingo se vendieron otras 5.000 entradas, con lo que "ya somos 10.000" señalan, a la espera de continuar con la venta general en el mes de noviembre. Se abrirá el día 19 a un precio de 89 euros sin seguro de cancelación, y de momento los asistentes están comprando "a ciegas", puesto que no se ha dado a conocer aún el cartel ni la ubicación.

En un primer momento se comunicó que no habría más Boombastic en Asturias, pero los organizadores anunciaron poco después que, tras la gran acogida de estos años "y la reacción por parte tanto de los bombis" tras ese anuncio del cambio, y del salto hacia Miami, el próximo verano aún habrá un "Last dance". Será una edición, desvelan, que se celebrará en Asturias entre los días 16 y 18 de julio.

"No podemos irnos de un lugar donde nos quieren de esta manera”, comentaron desde la organización, que también indicó que por votación popular en las redes sociales del festival será de nuevo en Asturias. Lo que no aclaran por el momento es si volverá a ser o no en Llanera, concejo que acogió el gran festival los últimos años, y donde recientemente la hostelería y sus vecinos lamentaron que se fuera a ir.