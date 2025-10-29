Boombastic lo vende todo para su "último baile" en Llanera: entradas agotadas en la nueva remesa disponible
La segunda preventa logra despachar otros 5.000 tickets y suma ya 10.000 espectadores para el próximo mes de julio
Parecía que se iba de Asturias, pero el Boombastic no ha hecho sino tomar fuerza. Si en la primera preventa de entradas se vendieron un total de 5.000 en apenas una hora, la segunda tanda de tickets también ha volado.
La organización confirma que el pasado domingo se vendieron otras 5.000 entradas, con lo que "ya somos 10.000" señalan, a la espera de continuar con la venta general en el mes de noviembre. Se abrirá el día 19 a un precio de 89 euros sin seguro de cancelación, y de momento los asistentes están comprando "a ciegas", puesto que no se ha dado a conocer aún el cartel ni la ubicación.
En un primer momento se comunicó que no habría más Boombastic en Asturias, pero los organizadores anunciaron poco después que, tras la gran acogida de estos años "y la reacción por parte tanto de los bombis" tras ese anuncio del cambio, y del salto hacia Miami, el próximo verano aún habrá un "Last dance". Será una edición, desvelan, que se celebrará en Asturias entre los días 16 y 18 de julio.
"No podemos irnos de un lugar donde nos quieren de esta manera”, comentaron desde la organización, que también indicó que por votación popular en las redes sociales del festival será de nuevo en Asturias. Lo que no aclaran por el momento es si volverá a ser o no en Llanera, concejo que acogió el gran festival los últimos años, y donde recientemente la hostelería y sus vecinos lamentaron que se fuera a ir.
- ¿Adiós al Boombastic en Llanera? 'Nos vamos, cerramos una etapa muy especial, gracias por estos 4 años
- La cantante asturiana que ficha por una orquesta gallega: así es la joven de Llanera que se integra en el circuito de verbenas de la comunidad vecina
- El bar de carretera asturiano con lista de espera al que todos van a fartucarse de callos: "Los mejores del mundo"
- La suerte llega al centro de Asturias con el primer premio de la Lotería Nacional de este jueves
- Ya es oficial: el Boombastic no se va de Asturias (por ahora)
- Hablan los organizadores del Boombastic, que despejan su futuro en Asturias: 'Sin apoyo institucional, los números no salen
- A la venta la casona de los Díaz Campomanes en Llanera: este es el precio de la histórica propiedad de La Ponte, en Cayés
- Boombastic anuncia que se va a Miami... ¿pero qué pasa con Asturias?