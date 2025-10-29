Los jóvenes llanerenses llevan la voz cantante: una exitosa "batalla de canciones" cierra el Llanera Street Vibes, para el que se anuncia ya una nueva edición

Grafiti, breakdance, skate, baloncesto, calistenia y música han compuesto a lo largo de los útimos fines de semana un exitoso menú de ocio saludable para los jóvenes de Llanera. El primer "Llanera Street Vibes" acaba de llegar a su fin tras celebrarse todos los sábados del mes de octubre, en diferentes ubicaciones de Posada y Lugo, y el Ayuntamiento ya avanza que habrá una nueva edición el año que viene, con alguna novedad.

La iniciativa, enmarcada dentro del Plan Municipal de Salud, surgió con el objetivo de ofrecer a los más jóvenes oportunidades de diversión en el concejo en áreas de su interés. Para ello, el área municipal de juventud rediseñó el anterior "Urban Fest", que se venía celebrando desde 2022, y creó un nuevo festival más completo, con una programación más variada y que durase más días. Así nació "Llanera Street Vibes" y el cambio "no ha podido dar mejores resultados. En todas las actividades hemos tenido más participantes e incluso en algunas, se ha doblado el número de asistentes respecto a ediciones anteriores, así que estamos muy contentos con la acogida que ha tenido el nuevo formato", explica el concejal de juventud, Nicolás Fernández. "Queríamos darle un giro al Urban Fest para que cada actividad tuviese su propio espacio, y al pasar de un día a cuatro, conseguimos que los jóvenes pueden disfrutar de todas las propuestas sin tener que decantarse por una sola", explica el edil.

Para Nicolás Fernández, era una apuesta "arriesgada", porque contenía "más actividades y diferentes espacios, pero al final, se han superado las mejores previsiones". Así, según el recuento municipal, una media de 300 jóvenes han participado cada sábado en las actividades propuestas. Para el concejal, "la clave ha sido escuchar a los jóvenes. Saber qué es lo que realmente querían, lo que les gustaba, lo que echaban de menos respecto al programa de otros años y con esa información, dar forma al nuevo festival".

El edil ya ha confirmado que habrá una segunda edición con algunas novedades. La primera medida que valora Nicolás Fernández es adelantar su celebración al mes de septiembre, "fundamentalmente por una cuestión climatológica y porque aún está arrancando las clases y sería una buena manera de iniciar el nuevo curso". No descarta más cambios, pero "ahora toca valorar las actividades individualmente, hablar con los profesionales que la has impartido y escuchar a los jóvenes para seguir mejorando", detalla.

La primera jornada del festival se celebró en la pista exterior del IES, en Posada, el 4 de octubre. Allí se llevó a cabo una exhibición de grafiti en la que participaron 20 artistas profesionales procedentes de diferentes puntos de España. Paralelamente, 13 jóvenes asistieron a un taller práctico de graffiti, donde pudieron aprender diversas técnicas y estilos de la mano de los artistas invitados.

La batalla de canciones del pasado sábado / A. Ll.

La segunda jornada (11 de octubre) se trasladó al espacio escénico Plaza de La Habana de Posada, donde se celebró un taller de breakdance, impartido por Artem, reconocido bailarín a nivel internacional. Posteriormente tuvo lugar la competición de Breakdance, en la que participaron 26 bailarines y bailarinas de toda España.

La tercera jornada, el día 18, se centró en el deporte, con el skate, baloncesto y calistenia, como protagonistas, en esta ocasión en la zona del Skatepark de Lugo.

El cierre del "Llanera Steet Vibes" fue el pasado sábado, de nuevo en la pista exterior del IES, en Posada. Allí se desarrolló la "Batalla de canciones" una actividad que requirió una fase previa de organización e inscripción a través de las redes sociales de la Oficina Joven. En total, 140 personas participaron en la fase de inscripción, generando 17.000 reproducciones y alcanzando a 7.000 cuentas en redes. Tras el proceso de selección, 20 participantes fueron elegidos de diferentes puntos de España y finalmente participaron 18 personas.

La mejor manera de echar el cierre a un festival que aspira a quedarse y seguir creciendo.