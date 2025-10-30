Debut del grupo de teatro de Llanera creado hace apenas un año, que se estrena con un clásico, "Los afanes del veraneo", de Carlo Goldoni

Son amateurs y llevan apenas un año de andadura, pero no temen a nada. El grupo de teatro llanerense "Cuadro Artístico Tercer Acto" debuta el día 8 de noviembre y lo hace a lo grande: con la obra clásica "Los afanes del veraneo" de Carlo Goldoni. Un drama satírico estrenado en 1761 y adaptado a la actualidad con una ingente labor para "dar cabida a todos los actores".

Desde su creación el grupo ha ido sumando gente: "En la actualidad somos once actores, y hemos revisado la obra para que salgan a escena diez, para que el máximo posible pueda debutar porque estamos llenos de ilusión", señala Claudio César Cabañes, director escénico del "Cuadro Artístico Tercer Acto". No ha sido fácil, porque ha sido preciso adaptar los papeles a los actores disponibles, mujeres en su mayoría, pero el resultado ha sido muy satisfactorio.

Empiezan con un clásico que de hecho es la primera obra de una trilogía, pero "no sabemos si haremos las demás porque no queremos encasillarnos; desde el principio hemos tenido claro que no queremos hacer siempre lo mismo sino ir probando diferentes géneros", explica el presidente, Alfredo Vallina. Tras muchas horas de ensayos el trabajo verá la luz el día 8 a las 19.00 horas, con entrada gratuita hasta completar el aforo del espacio escénico Plaza de la Habana. Un escenario que "nos viene de lujo", conviene la secretaria, Lourdes Pérez-Silva, por lo que supone de respaldo municipal y puesta de largo por todo lo alto.

"Siempre hemos contado con el apoyo del Ayuntamiento, desde el principio y de forma incondicional, y es algo que agradecemos muchísimo", señalan los responsables del grupo teatral. Para el gobierno local "es un orgullo contar con ellos, estamos encantados de tener un grupo propio en Llanera", destaca la concejala de Cultura, Montserrat Alonso.

Los actores esperan con ansia el estreno "para ver si gusta al público", y ya tienen en mente "mover la obra todo lo que podamos en todos los escenarios en los que sea posible". Además piensan en futuras obras, nuevos géneros y retos, y en la posible ampliación del elenco. Ahora levantan el telón, y esperan conseguir el aplauso unánime del respetable.