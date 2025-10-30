Llanera organiza el primer concurso de tarjetas de Navidad: la ganadora será la imagen de la felicitación de la Alcaldesa

El Ayuntamiento de Llanera organiza este año el "I Concurso de Tarjetas Navideñas 2025" del municipio, y la creación ganadora ilustrará las felicitaciones oficiales del Ayuntamiento. Se trata de una iniciativa promovida por la concejalía de Festejos, dirigida a las niñas y niños empadronados en Llanera, con edades comprendidas entre los 6 y los 12 años, y con tres categorías a concurso por tramos de edades: de 6 y 7 años, de 8, 9 y 10 años y de 11 y 12 años.

Los dibujos deberán versar sobre la temática "La Navidad en Llanera", y tendrán que ser creaciones originales de los participantes, además de no haberse presentado a otros concursos similares. El área municipal de Festejos destaca que el objetivo es "implicar a la infancia en las celebraciones navideñas y fomentar la creatividad artística entre los más pequeños".

Los dibujos deberán presentarse en una hoja blanca tamaño DIN A-5 sin doblar. No deberán estar firmadas, ni poner ningún dato personal en el reverso. Se entregará con cada dibujo un sobre cerrado, dentro del cual se indicará nombre, edad y datos personales de cada participante. Sólo se admitirá un dibujo por participante, y se podrá emplear cualquier tipo de material de dibujo, pero no se aceptarán tarjetas confeccionadas con otros materiales pegados.

Los dibujos podrán presentarse físicamente en las Casas de Cultura de Posada y Lugo, en horario de 9 a 20 horas. El plazo de entrega termina el 21 de noviembre, y los dibujos no premiados podrán retirarse una vez haya concluido el período de exposición de originales que se realizará en instalaciones municipales.

El jurado del concurso estará integrado por técnicos municipales y se concederá un premio por categoría y otro premio absoluto, que será el dibujo que aparecerá en la tarjeta con la que la alcaldesa de Llanera felicitará la Navidad.

Los premios, que se entregarán en el acto de encendido del alumbrado navideño el 5 de diciembre, a las 19.00 horas, en la Plaza San Isidro de Lugo, consistirán en un diploma para cada premiado y un lote de libros.