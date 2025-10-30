El fin de las obras de mejora en la estación de Villabona, en Llanera, se retrasan al menos hasta el próximo mes de abril

Las obras de mejora en la estación de tren de Villabona (Llanera) van más lentas de lo previsto, y no se acabarán al menos hasta el mes de abril del año que viene, aunque no se descartan nuevos retrasos según fuentes consultadas por este diario.

La costosa intervención dio comienzo en febrero del año pasado, con la previsión de que se prolongaran durante año y medio. De esta manera deberían haber estado finalizadas el pasado mes de agosto, pero máquinas y operarios siguen trabajando en la zona sin previsión de una pronta finalización.

La actuación dispone de financiación europea a través de los fondos Next Generation y fue adjudicada el año pasado por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) a la unión temporal de empresas (UTE) integrada por Tecsa y Comsa, con un presupuesto que asciende a 6,8 millones de euros.

El proyecto consiste en la sustitución de los pasos a nivel entre andenes por otros a distinto nivel, con el fin de potenciar la seguridad y los movimientos de los viajeros en la terminal, incluyendo a las personas de movilidad reducida. Por otro lado, se va a llevar cabo la remodelación de los andenes con el objetivo de que queden adaptados a las exigencias de interoperabilidad, tanto en lo que se refiere a dimensiones como a acabados.

Obras en los andenes de la estación de Villabona / Luján Palacios

La obra incluye, además, una rampa de acceso apta para personas con movilidad reducida y escaleras para la conexión del paso inferior con los andenes, que sufrirán varias remodelaciones. La actuación cuenta también con la instalación de refugios para la protección de los usuarios frente a inclemencias meteorológicas y la dotación de instalaciones de electricidad, iluminación, saneamiento, telecomunicaciones y protección y seguridad.

Se trata de una gran intervención en un nudo de comunicaciones fundamental en el centro de Asturias, en el que, sin embargo, no está previsto actuar sobre el edificio de la antigua estación, de estilo inglés. Esta edificación lleva años vallada, para evitar que el deterioro de la estructura cause daños a los usuarios, y continúa estropeándose con el paso del tiempo para disgusto de los vecinos.

Los residentes en la zona ya alertaban meses atrás de que las obras iban más despacio de lo esperado, con parones durante algún tiempo, y ahora parece que el fin de obra será como mínimo ocho meses más tarde de lo planeado.