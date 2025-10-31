El lobo toma posiciones en Llanera: varios ganaderos denuncian ataques a sus ovejas desde hace un mes

Varios ganaderos de Llanera han denunciado que llevan varias semanas padeciendo los ataques del lobo a sus rebaños de ovejas, con varios ejemplares muertos y devorados en la zona del concejo que limita con Las Regueras. Tal y como sostienen, por esta parte del municipio merodean varios ejemplares que habrían matado a media docena de animales, pero "la guardería rural se niega a reconocerlo con el pretexto de que esto no es zona lobera", lamenta Javier García, portavoz de la Unión de Sectoriales Agrarios de Asturias (Usaga).

Uno de los rebaños donde más daños causó lo que los vecinos aseguran que es el lobo fue en el de un joven de la zona de La Granda a finales de la semana pasada. Allí apareció una oveja muerta y dos desaparecieron, para ser encontradas después comidas por su parte trasera, "como siempre hacen los lobos", sostiene García.

Tras avisar a los guardas "nos dijeron que no venían porque aquí no hay lobos". Tras varias llamas e intentos en los que "incluso se le llegó a decir al ganadero que podrían denunciarlo por fraude", finalmente recibieron la visita de un guarda que "no nos dijo nada, no nos dan ninguna aclaración para que se puedan reclamar los daños", asegura Javier García.

Bonielles y Vendón

El pasado sábado el lobo habría vuelto a atacar en Bonielles, y "ayer por la mañana lo vieron en Vendón, al lado de una ganadería, eran tres ejemplares", recalca el portavoz de Usaga, indignado con el hecho de que "se descarte que hayan sido estos animales los responsables de los ataques y nadie investigue nada".

García recuerda que "efectivamente Llanera no es un territorio lobero, pero hay ataques, y sólo pedimos que indaguen y que, si los hay, los eliminen. Estamos a 14 kilómetros de Avilés y a 20 de Oviedo, en una zona en la que además de ovejas hay gente caminando, y hay miedo".

Javier García se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Llanera para informar de la situación, y también con el de Las Regueras, con el que lindan y donde al parecer también se han producido ataques en los últimos días. "La gente ni siquiera pide la indemnización, sólo piden que no haya este tipo de fauna para no quedarse sin ovejas", concluye.