Llanera mantiene abierto el plazo para inscribirse en mercadillo navideño de la Plaza de La Habana

Los días 19, 20 y 21 de diciembre se celebrará en el Espacio Escénico Plaza de La Habana, en Posada, el Mercadillo Llanera Navidad. Y el Ayuntamiento recuerda a los comerciantes que estén interesados en participar que pueden enviar su solicitud para inscribirse al mail a festejos@llanera.es.

Es necesario indicar el asunto, el nombre y apellidos del solicitante, el nombre y la dirección del establecimiento con el que participa, un correo electrónico, un teléfono y qué productos va a llevar a la cita.

También debe concretarse si tiene necesidades técnicas de algún tipo, como electricidad. El plazo para apuntarse finaliza este próximo 7 de noviembre.

La cita se desarrollará el viernes 19 de 17.00 a 21.00, el sábado 20 de 11.00 a 15.00 horas y de 17.00 a 21.00, y el domingo 21 de 11.00 a 15.00 y de 17.00 a 20.00. Todos los productos que se pretendan comercializar deberán guardar algún tipo de vinculación con la temática navideña, ya sea regalos, decoración, dulces, alimentación, moda, etcétera, recuerda el Consistorio.