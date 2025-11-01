Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Llanera mantiene abierto el plazo para inscribirse en mercadillo navideño de la Plaza de La Habana

Los comercios interesados en participar pueden inscribirse hasta el 7 de noviembre

"Llanera Navidad", en imágenes

El mercadillo "Llanera Navidad", en imágenes

Paula Tamargo

Los días 19, 20 y 21 de diciembre se celebrará en el Espacio Escénico Plaza de La Habana, en Posada, el Mercadillo Llanera Navidad. Y el Ayuntamiento recuerda a los comerciantes que estén interesados en participar que pueden enviar su solicitud para inscribirse al mail a festejos@llanera.es.

Es necesario indicar el asunto, el nombre y apellidos del solicitante, el nombre y la dirección del establecimiento con el que participa, un correo electrónico, un teléfono y qué productos va a llevar a la cita.

También debe concretarse si tiene necesidades técnicas de algún tipo, como electricidad. El plazo para apuntarse finaliza este próximo 7 de noviembre.

La cita se desarrollará el viernes 19 de 17.00 a 21.00, el sábado 20 de 11.00 a 15.00 horas y de 17.00 a 21.00, y el domingo 21 de 11.00 a 15.00 y de 17.00 a 20.00. Todos los productos que se pretendan comercializar deberán guardar algún tipo de vinculación con la temática navideña, ya sea regalos, decoración, dulces, alimentación, moda, etcétera, recuerda el Consistorio.

