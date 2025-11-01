La renovación de terrazas hosteleras puede solicitarse hasta el 31 de diciembre: Llanera da una charla informativa sobre el proceso en la Casa de Cultura de Lugo

La Casa de Cultura de Lugo de Llanera acogerá el 12 de noviembre una charla informativa sobre el proceso para la renovación de terrazas de hostelería. Será las doce del mediodía y la organiza el Ayuntamiento.

El gobierno local recuerda además a todos los interesados que el plazo para solicitar la renovación de este tipo de instalaciones para 2026 termina a finales de este año, el 31 de diciembre.

Con la charla informativa, el Ayuntamiento quiere contribuir a que se tenga toda la información necesaria para realizar el proceso y aclarar cualquier duda.

La aplicación de la ordenanza de terrazas, que deben respetar por ley determinadas condiciones de distancia y accesibilidad en la vía pública, causó este 2025 algunas protestas de hosteleros que consideraban «muy restrictiva» la normativa.