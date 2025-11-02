"Mar de violetas", el grupo de Llanera que llevó su danza social a Madrid para el acto en recuerdo de las víctimas de la dictadura
La formación puso en escena su propuesta artística "Tiraña en la Memoria" en el Auditorio Nacional de Música
El grupo "Mar de violetas" ha actuado en Madrid en el marco de los actos de "Memoria es democracia" para rendir homenaje y recordar a las víctimas de la dictadura. "Una experiencia maravillosa", destaca Candela Guerero, educadora social, profesora de danza y líder de este proyecto de "Mar de Violetas" con sede en Llanera.
Participaron una veintena de bailarines y alumnos de esta escuela en la puesta en escena de la obra "Tiraña en la memoria", con la pieza "Gallo rojo", y con la música de la cantante asturiana Marta Elola, que sustituyó en este caso a Silvia Pérez Cruz, que es la que pone la voz.
"La obra es una investigación sobre una fosa común, reconvertida a una danza documental y social, en la que se exponen los hechos. Primero investigó el alumando y después se puso en escena la danza, con un texto mío, y con una revisión para la danza del bailarín Dayler Álvarez", cuenta Guerrero.
Respaldo del Ministerio de Memoria Democrática
La experiencia, el pasado viernes, fue única, porque aunque consideran que el proyecto tiene reconocimiento en ese ámbito de la danza social a nivel nacional e internacional, el hecho de llegar a un acto de esta trascendencia les ha dado un respaldo importante. "Nos comentó Marta Elola que el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática dijo que prefería que lo hiciésemos nosotros", enfatiza Guerrero.
Tras esa representación, ahora les tocará esta semana llevar la obra a Oviedo, el jueves día 6 de noviembre a las 20.30 horas a Kuivi Almacenes.
