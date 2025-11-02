Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

"Mar de violetas", el grupo de Llanera que llevó su danza social a Madrid para el acto en recuerdo de las víctimas de la dictadura

La formación puso en escena su propuesta artística "Tiraña en la Memoria" en el Auditorio Nacional de Música

Los participantes de &quot;Mar de violetas&quot; en la representación en Madrid.

Los participantes de "Mar de violetas" en la representación en Madrid. / Lne

Pablo Antuña

Pablo Antuña

Lugo de Llanera

El grupo "Mar de violetas" ha actuado en Madrid en el marco de los actos de "Memoria es democracia" para rendir homenaje y recordar a las víctimas de la dictadura. "Una experiencia maravillosa", destaca Candela Guerero, educadora social, profesora de danza y líder de este proyecto de "Mar de Violetas" con sede en Llanera.

Participaron una veintena de bailarines y alumnos de esta escuela en la puesta en escena de la obra "Tiraña en la memoria", con la pieza "Gallo rojo", y con la música de la cantante asturiana Marta Elola, que sustituyó en este caso a Silvia Pérez Cruz, que es la que pone la voz.

Los integrantes de &quot;Mar de violetas&quot;, junto al presidente de España, Pedro Sánchez.

Los integrantes de "Mar de violetas", junto al presidente de España, Pedro Sánchez. / Lne

"La obra es una investigación sobre una fosa común, reconvertida a una danza documental y social, en la que se exponen los hechos. Primero investigó el alumando y después se puso en escena la danza, con un texto mío, y con una revisión para la danza del bailarín Dayler Álvarez", cuenta Guerrero.

Respaldo del Ministerio de Memoria Democrática

La experiencia, el pasado viernes, fue única, porque aunque consideran que el proyecto tiene reconocimiento en ese ámbito de la danza social a nivel nacional e internacional, el hecho de llegar a un acto de esta trascendencia les ha dado un respaldo importante. "Nos comentó Marta Elola que el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática dijo que prefería que lo hiciésemos nosotros", enfatiza Guerrero.

Integrantes de &quot;Mar de violetas&quot;, durante la obra

Integrantes de "Mar de violetas", durante la obra / Lne

Tras esa representación, ahora les tocará esta semana llevar la obra a Oviedo, el jueves día 6 de noviembre a las 20.30 horas a Kuivi Almacenes.

