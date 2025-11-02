Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

"La niña del candil", el Halloween más teatral en Santa Cruz de Llanera

Medio centenar de personas, repartidas en cinco pases, disfrutaron de la propuesta

Los participantes en la teatralización «La niña del candil». |

Los participantes en la teatralización «La niña del candil». |

p. a.

Santa Cruz (Llanera)

Medio centenar de personas, repartidas en cinco pases, disfrutaron en Santa Cruz de Llanera de la propuesta teatralizada "La niña del candil", para celebrar Halloween de una forma diferente.

Los visitantes se enfrentaban a una interesante propuesta, en la que llegaban a una casa, les recibían y les contaban la historia de una niña que desapareció y se movía por el pueblo con un candil. Con ese gancho debían pasar por diferentes pruebas en salas, donde había zombies y diversos retos para intentar liberar a la niña.

La cita la organizó la Asociación de Vecinos de Santa Cruz, a cargo también de la puesta en escena.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La cantante asturiana que ficha por una orquesta gallega: así es la joven de Llanera que se integra en el circuito de verbenas de la comunidad vecina
  2. El bar de carretera asturiano con lista de espera al que todos van a fartucarse de callos: "Los mejores del mundo"
  3. La suerte llega al centro de Asturias con el primer premio de la Lotería Nacional de este jueves
  4. Ya es oficial: el Boombastic no se va de Asturias (por ahora)
  5. Hablan los organizadores del Boombastic, que despejan su futuro en Asturias: 'Sin apoyo institucional, los números no salen
  6. A la venta la casona de los Díaz Campomanes en Llanera: este es el precio de la histórica propiedad de La Ponte, en Cayés
  7. Boombastic anuncia que se va a Miami... ¿pero qué pasa con Asturias?
  8. La fiesta más rosa está en Llanera: Grupo Beatriz celebra el mayor festival hasta la fecha con artistas y DJs invitados, comida y photocall

"La niña del candil", el Halloween más teatral en Santa Cruz de Llanera

"La niña del candil", el Halloween más teatral en Santa Cruz de Llanera

La renovación de terrazas hosteleras puede solicitarse hasta el 31 de diciembre: Llanera da una charla informativa sobre el proceso en la Casa de Cultura de Lugo

La renovación de terrazas hosteleras puede solicitarse hasta el 31 de diciembre: Llanera da una charla informativa sobre el proceso en la Casa de Cultura de Lugo

Llanera mantiene abierto el plazo para inscribirse en mercadillo navideño de la Plaza de La Habana

Llanera mantiene abierto el plazo para inscribirse en mercadillo navideño de la Plaza de La Habana

El lobo toma posiciones en Llanera: varios ganaderos denuncian ataques a sus ovejas desde hace un mes

El lobo toma posiciones en Llanera: varios ganaderos denuncian ataques a sus ovejas desde hace un mes

El fin de las obras de mejora en la estación de Villabona, en Llanera, se retrasan al menos hasta el próximo mes de abril

El fin de las obras de mejora en la estación de Villabona, en Llanera, se retrasan al menos hasta el próximo mes de abril

Llanera organiza el primer concurso de tarjetas de Navidad: la ganadora será la imagen de la felicitación de la Alcaldesa

Llanera organiza el primer concurso de tarjetas de Navidad: la ganadora será la imagen de la felicitación de la Alcaldesa

Debut del grupo de teatro de Llanera creado hace apenas un año, que se estrena con un clásico, "Los afanes del veraneo", de Carlo Goldoni

Debut del grupo de teatro de Llanera creado hace apenas un año, que se estrena con un clásico, "Los afanes del veraneo", de Carlo Goldoni

Boombastic lo vende todo para su "último baile" en Llanera: entradas agotadas en la nueva remesa disponible

Boombastic lo vende todo para su "último baile" en Llanera: entradas agotadas en la nueva remesa disponible
Tracking Pixel Contents