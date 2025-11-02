"La niña del candil", el Halloween más teatral en Santa Cruz de Llanera
Medio centenar de personas, repartidas en cinco pases, disfrutaron de la propuesta
p. a.
Santa Cruz (Llanera)
Medio centenar de personas, repartidas en cinco pases, disfrutaron en Santa Cruz de Llanera de la propuesta teatralizada "La niña del candil", para celebrar Halloween de una forma diferente.
Los visitantes se enfrentaban a una interesante propuesta, en la que llegaban a una casa, les recibían y les contaban la historia de una niña que desapareció y se movía por el pueblo con un candil. Con ese gancho debían pasar por diferentes pruebas en salas, donde había zombies y diversos retos para intentar liberar a la niña.
La cita la organizó la Asociación de Vecinos de Santa Cruz, a cargo también de la puesta en escena.
