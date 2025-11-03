La vivienda, por las nubes también en los concejos de la comarca del Nora, con pisos de obra nueva ya por encima de los 300.000 euros en Llanera y Siero

Que la vivienda está por las nubes no es novedad, pero la opción de intentar comprar en municipios limítrofes o próximos a las grandes ciudades del centro de la región, donde los precios suelen ser más asequibles, también comienza a ser ya complicada. Los pisos se están poniendo inalcanzables para muchos también en zonas que antes contaban con oferta más accesible que Oviedo o Gijón. Sigue habiendo inmuebles más baratos de media, pero en casos de obra nueva en Llanera ya hay inmuebles en edificios de reciente construcción que superan los 300.000 euros.

En Lugo de Llanera hay actualmente a la venta, por ejemplo, un piso que cuesta 315.000 euros. Es cierto que se trata de un inmueble de más de cien metros y en una comunidad moderna, con espacio exterior, altas calidades y hasta un pequeño parque privado, pero el precio era inimaginable hace unos años en un lugar donde los pisos aún mantenían cotizaciones asequibles.

Este es el de mayor coste de los de su tipo en el municipio entre los que se comercializan en un gran portal inmobiliario nacional, pero en Llanera, con poca obra nueva en este momento, hay ya pisos que superan los 200.000 euros sin ser de primera mano, aunque sí tienen tamaños de más de cien metros. Los de menos tamaño tampoco son ya baratos. En Posada, por poner un caso, hay un apartamento de 46 metros que se vende en este momento por 100.000 euros.

Acercándose a los máximos históricos

El precio medio del metro cuadrado en Llanera según los informes de un gran portal inmobiliario nacional es de 1.436 euros. La subida respecto al año pasado es de un 12,8 por ciento. Aún no está en los máximos históricos que el municipio alcanzó en 2011, que se situaron en 1.533 euros de media por metro cuadrado, pero se va acercando en un municipio que solía estar en medias de unos 1.100 euros por metro cuadrados en los últimos años.

Hay que tener en cuenta que estas medias se realizan a partir de toda la cartera de inmuebles que el portal inmobiliario tiene a la venta, tanto nuevos como de segunda mano y de distintas tipologías, desde pisos hasta chalés, lo que puede situar al alza los cálculos si hay muchas propiedades de tipo unifamiliar y altas calidades. Pero en cualquier caso, el precio al que llegan los pisos en Llanera está siguiendo una tendencia de escalada muy notable.

Edificio en construcción con destino a alquiler asequible en Lugo de Llanera. / P. T.

En municipios del centro, también próximos y muy bien comunicados, como Siero, el panorama es similar. Aunque la media del precio del metro cuadrado es algo más reducida, de 1.294 euros por metro cuadrado y la subida interanual inferior (4,5 por ciento) también hay pisos de gran tamaño y calidades altas que superan los 300.000 euros. En Pola de Siero hay actualmente uno que llega a los 344.000 euros, si bien cuenta con más de 120 metros, es de lujo y está situado en una de las mejores zonas de la capital.

La Fresneda y Lugones

En La Fresneda, los pisos de obra nueva de tres habitaciones superan también ya los 300.000 euros y en zonas como Lugones los 250.000 euros, por citar algunos casos de las zonas que registran mayores precios en estos momentos.

Tanto Siero como Llanera tienen actualmente promociones de vivienda con apoyo público que se destinarán al alquiler con precio asequible para tratar de contener la escalada del mercado también en lo que respecta a los arrendamientos, con poca oferta y costes elevados en ambos municipios.

1533