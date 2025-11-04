Emprendedoras de toda Asturias hablarán en Llanera sobre su experiencia, en un coloquio sobre mujeres rurales que transforman sus entornos

Conocer a las emprendedoras asturianas que con sus proyectos están dinamizando y transformando los entornos rurales en los que los desarrollan es una de las finalidades del encuentro que se celebra este miércoles, 5 de noviembre, en Carbajal, en el centro socio-cultural de Bonielles, y que inaugura la diputada autonómica y secretaria de Medio Rural y Ganadería de la FSA-PSOE Alba Álvarez.

El encuentro, denominado "Acto Mujeres Rurales 2025" es este miércoles, 5 de noviembre, en Carbajal, en el centro socio-cultural de Bonielles, y está promovido por el PSOE. Lo inaugura a las 17.30 horas la diputada autonómica y secretaria de Medio Rural y Ganadería de la FSA-PSOE Alba Álvarez, que también moderará el diálogo posterior entre los asistentes.

Participan en el encuentro Natalia Suárez, ceramista de la firma Woodic (Candamo), la alcaldesa llanerense Eva María Pérez, Pamela Pérez García, fundadora de Musgo y Nordés (Castropol), Ana Labad, fundadora de Anchoas Hazas (Lastres), Lucía González, fundadora de Allande Stars (Pola de Allande) y de Aida Fuentes, impulsora del Tren de la Libertad Asociación Mujeres por la Igualdad de Barredos (Laviana).

"En este encuentro las conoceremos a través de sus proyectos y vivencias profesionales y compartiremos estrategias, retos y referentes para construir untas una Asturias rural más viva y atractiva para todas", señala el dípue anuncia la cita.

La clausura correrá a cargo del consejero de Medio Rural y Política Agraria del Principado, Marcelino Marcos.