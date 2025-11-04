El PP de Llanera denuncia un “injustificable retraso" en las becas municipales de comedor y de estudio

El PP denuncia que de nuevo hay un “injustificable retraso en las becas municipales de comedor y de estudio de Llanera y acusa a la concejala de Educación, Montse Alonso, de “dejar a las familias en una situación de incertidumbre, por su falta de iniciativa, previsión y compromiso”.

La edil popular Nuria Niño explica que dos meses después del inicio del curso escolar, "las familias llanerenses siguen sin recibir ni tener información alguna de las becas de estudio y de comedor que cada año ofrece el Ayuntamiento". “Lejos de ser una excepción, se ha convertido en una lamentable costumbre del actual equipo de gobierno del PSOE. La concejala de Educación, liberada para ejercer con dedicación exclusiva, ha vuelto a demostrar que no está a la altura de su cargo”, critica Niño, quien acusa a la edil socialista de “dejar a las familias en una situación de incertidumbre por la falta de iniciativa y compromiso de la concejalía de Educación. Es un retraso injustificable que afecta a las familias”.

La concejala del PP de Llanera apunta que este nuevo retraso en las becas de estudio y de comedor “no sólo demuestran una falta de planificación, sino una absoluta indiferencia hacia las necesidades reales de los vecinos, ya que las becas y ayudas están diseñadas para apoyar a las familias desde el primer día de clase, no para convertirse en una incógnita que se resuelve a mitad de trimestre”.

“Lo que es inaceptable es que estas ayudas, esenciales para muchas familias, no lleguen en tiempo y forma, es decir, al inicio de curso que es cuando las familias tienen que realizar un gasto importante para que los menores cuenten con todo el material necesario para su formación”, añade Niño.

La edil popular ha censurado con dureza a “un equipo de gobierno que, con esta falta de gestión, demuestra que cada vez está más alejado de la realidad social de nuestro municipio" y que "cada día de retraso es una muestra más del desprecio institucional hacia quienes más lo necesitan”.

Los populares exigen al Ayuntamiento a “dar un viraje en su manera de actuar, y ponerse a trabajar para hacer que las ayudas escolares lleguen a las familias antes del inicio del curso, no cuando ya es tarde".

"Exigimos una Administración útil, ágil y comprometida con las personas porque lo que no se puede es seguir improvisando con algo tan sensible como el bienestar de los niños y la organización familiar”. El PP dice basta ante las promesas rimbombantes del PSOE que quedan en papel mojado", añade la edil.

Nuria Niño asevera que el retraso en las becas de estudio y de comedor no es “un simple retraso administrativo, sino el reflejo de una forma de gobernar que normaliza el abandono, que posterga lo urgente y que desprecia la rendición de cuentas”. Recordó que el pasado mes de junio, ante el problema con el comedor escolar, “ya se escudaron en la falta de presupuesto para justificar su inacción, engañando incluso a las AMPAS, pero la realidad es que no hubo voluntad política ni capacidad de gestión”.

“El equipo de gobierno de Llanera ha convertido la gestión pública en un ejercicio de propaganda vacía, donde se anuncian medidas que nunca llegan a tiempo. Desde el Partido Popular decimos basta”, ha incidido Niño tras acusar el Gobierno municipal de “hacer un fiel seguidismo al modelo de gestión de Pedro Sánchez y de Adrián Barbón: son expertos en hacer grandes anuncios, promesas rimbombantes y titulares vacíos, pero a la hora de ejecutar, todo queda en papel mojado”.