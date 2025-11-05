El concejal más joven de Llanera, nuevo presidente de la Mesa de Coordinación Intersectorial de Salud del municipio

El concejal Nicolás Fernández preside desde este miércoles la Mesa de Coordinación Intersectorial de Salud del Ayuntamiento de Llanera, que se reunió con el objetivo de reforzar las medidas para impulsar el Plan Municipal de Promoción de la Salud 2025-2027.

La principal novedad de esta iniciativa es que no se centrará únicamente en materia de prevención de drogas y adicciones, sino que será un plan integral de promoción de la salud en el concejo que abarca todas las áreas, con lo que se unificarán la mesas que hasta ahora abordaban de manera separada estos temas. Las medidas a adoptar tendrán en cuenta las necesidades que trasladen los vecinos, pues la participación es uno de los pilares para su desarrollo.

El plan trabaja en cuatro ejes de intervención: comunitario, escolar, familiar y deportivo y de ocio y tiempo libre. Y así, desde las diferentes áreas municipales se desarrollan actividades y programas que tienen muy buena acogida entre la ciudadanía, como “Con buen pie”, la "Escuela de Familias" o las asesorías para jóvenes. “Trabajamos por un plan con carácter transversal, porque la salud debe tener presencia en los diferentes ámbitos municipales", indicó Nicolás Fernández, que pasa a presidir la Mesa de Coordinación Intersectorial de Salud como nuevo concejal del área, de la que anteriormente se ocupaba José Antonio González, antiguo concejal al frente de Salud y que ahora está a cargo de otros ámbitos en el gobierno local.

"Es importante aprovechar este espacio de trabajo"

Esta mesa intersectorial funciona desde 2016 como una herramienta de asesoramiento, estudio y elaboración de propuestas, para establecer una estrategia local que contribuya a la prevención y el cuidado de la salud de los vecinos. "Es importante aprovechar este espacio de trabajo y coordinación local para seguir desarrollando actividades que permitan mejorar la calidad de vida de los ciudadanos”, incidió Nicolás Fernández ese miércoles, tras el encuentro que se celebró en el salón de plenos.

Además de abordar cómo reforzar la coordinación entre áreas municipales para ampliar los ámbitos desde losque puede actuarse en materia de salud y buenos hábitos, también se presentó una evaluación sobre el anterior plan, el que se desarrolló de 2021 a 2024.

En la Mesa de Coordinación Intersectorial de Salud del Ayuntamiento de Llanera, con Nicolás Fernández, han estado presentes la concejala de Educación y Bienestar Social, Montse Alonso, Sergio Álvarez, enrepresentación del Grupo Municipal Popular, Gonzalo Bengoa, por el de IU, Catalina García, del departamento de Medio Ambiente e Infancia, Antonio de Luis Solar, coordinador de Cultura, Deportes y Eventos, Yoana Varela, de la Oficina Joven, Orlando Menéndez y Álvaro Fernández, de Proyecto Hombre, y Arancha González, en representación del Centro de Salud de Posada.