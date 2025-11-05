Llanera aprueba las ayudas a las asociaciones de festejos: "Valoramos mucho el gran trabajo que están haciendo al frente de las comisiones”

Llanera acaba de aprobar la concesión de 68.000 euros en subvenciones a las asociaciones de festejos del concejo. También ha dado luz verde a las ayudas a deportistas y entidades deportivas locales, con un monto de 30.933 euros. De esta última suma, 10.000 euros se repartirán entre 21 deportistas del municipio, mientras que otros 20.000 se dedican a apoyar la realización de actividades y 933 a formación no académica para los atletas.

El Ayuntamiento hizo ayer públicas las sumas que se percibirán en concepto de estas ayudas, distribuidas a través de las áreas de Festejos y Deportes, a cargo del concejal José Antonio González. En lo que respecta a las ayudas destinadas a fiestas parroquiales, el gobierno municipal destaca que la cuantía total de las ayudas supone un incremento de 35.500 euros con respecto a la convocatoria del año anterior.

La propuesta de la asignación de las cantidades fue aprobada en comisión, conforme a la ordenanza reguladora para la concesión de subvenciones para fiestas populares y otros eventos. La Asociación Cultural y de Festejos Amigos de Lugo recibirá 10.580 euros, la Sociedad de Festejos Santiago de Arlós 10.120 euros, la Asociación Vecinos de Pruvia percibirá 10.120 euros, la Comunidad de Propietarios Urbanización Soto de Llanera 9.460 euros, la Asociación de Vecinos San Juan de Ables: 9.680 euross, la Asociación Cultural Comisión de Festejos de San Cucao 9.240 euros y la Sociedad de Festejos de Ferroñes 8.800 euros.

“Compromiso con el deporte base y de competición"

González destacó que los colectivos “valoran mucho estas ayudas porque son una pieza clave para mantener la organización de las fiestas”. Subrayó “el esfuerzo que está haciendo el ayuntamiento incrementando las ayudas para que los colectivos vecinales sepan que hay un respaldo municipal serio y comprometido que valora mucho el gran trabajo que están haciendo al frente de las comisiones de festejos”.

En relación a las ayudas al deporte, incidió en que “esta convocatoria responde al compromiso del Ayuntamiento con el fomento del deporte de base y de competición”. “Hay que recordar que en 2024 era la primera vez que se convocaban estas ayudas, cuyo objetivo era complementar a las ya existentes dirigidas a entidades deportivas del concejo. Queremos que nuestros deportistas tengan más facilidades para seguir formándose y ser cada vez más competitivos. Para Llanera es un orgullo tener esta cantera de deportistas tan jóvenes y con tanta proyección”, concluyó el edil.

En el caso de las subvenciones a entidades deportivas sin ánimo de lucro para la realización de actividades en el concejo, los 20.000 euros se disstribuyen entre seis clubes del concejo. En el de las dirigidas a deportistas individuales, son 10.000 euros para un total de 21 deportistas de diferentes disciplinas. Esta línea de ayudas duplicó su partida, pasando de 5.000 en la convocatoria de 2024 a 10.000 euros en la de este año.